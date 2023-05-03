"DİŞE DİŞ KANA KAN SENİNLEYİZ ÖCALAN" SLOGANLARI!

Kılıçdaroğlu'nun Van'daki mitinginde bir diğer skandal ise Mitingde terör suçları nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için özgürlük sloganları da atıldı. Ayrıca, miting alanına giden bir grubun "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı attığı ortaya çıktı. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingi skandal görüntülere sahne oldu. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini almasına rağmen her fırsatta bunu reddeden Kılıçdaroğlu'nu mitingdeki görüntüler yalanladı.

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