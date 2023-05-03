14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı adayları ve partiler farklı illerde mitinglerini gerçekleştirmeyi sürdürüyor.
HDP'nin de dahil olduğu 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Van'da bir miting gerçekleştirdi. Yanına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde skandal manzaralar ortaya çıktı.
TÜRK BAYRAĞINI ÇİĞNEDİLER
Terör suçlarından cezavinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için özgürlük sloganlarının atıldığı mitingde yer alan bir grup, Türk bayrağını çiğnedi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan söz konusu görüntülere vatandaşlar tepki gösterdi.
"SELO'YA ÖZGÜRLÜK" DİYE BAĞIRDILAR
Öte yandan CHP'nin Van mitinginde, terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın lehine sloganlar duyulurken, HDP'lilerin, "Selo'ya özgürlük" şeklinde bağırdığı da duyuldu.