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    • 03.05.2023 18:09
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    CHP'nin Van mitinginde skandal görüntüler: Bayrağımız yerlerde paçavralar ellerde!

    14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala HDPKK ile aynı çizgide buluşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting için son durağı dün Van oldu. HDPKK paçavralarının sallandığı mitingde HDP'nin desteğini alarak giren 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde yer alan bir grup, Türk bayraklarını yerlere atıp üzerine ayaklarıyla adeta çiğnedi. Mitingde terör suçları nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için özgürlük sloganları da atıldı. Öte yandan miting alanına giden bir grubun "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı attığı görüntüler ortaya çıkmıştı. İşte kare kare Türk bayrağının yerlerde paçavraların ise ellerde olduğu o skandal görüntüler...

    takvim.com.tr
    CHP’nin Van mitinginde Türk bayrağını çiğnediler!

    14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı adayları ve partiler farklı illerde mitinglerini gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

    HDP'nin de dahil olduğu 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Van'da bir miting gerçekleştirdi. Yanına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde skandal manzaralar ortaya çıktı.

    TÜRK BAYRAĞINI ÇİĞNEDİLER
    Terör suçlarından cezavinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için özgürlük sloganlarının atıldığı mitingde yer alan bir grup, Türk bayrağını çiğnedi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan söz konusu görüntülere vatandaşlar tepki gösterdi.

    "SELO'YA ÖZGÜRLÜK" DİYE BAĞIRDILAR
    Öte yandan CHP'nin Van mitinginde, terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın lehine sloganlar duyulurken, HDP'lilerin, "Selo'ya özgürlük" şeklinde bağırdığı da duyuldu.

        DİKKAT ÇEKEN DETAY: HDP BAYRAKLARI CHP BAYRAKLARINDAN VE TÜRK BAYRAKLARINDAN FAZLA
        HDP, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını açıktan ilan etti. Bu mitingde de ilk kez ilişkiler bu denli açık ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun mitingi adeta bir HDP mitingi havasında geçti. HDP bayraklarının fazlalığı dikkat çekti.

        "DİŞE DİŞ KANA KAN SENİNLEYİZ ÖCALAN" SLOGANLARI!
        Kılıçdaroğlu'nun Van'daki mitinginde bir diğer skandal ise Mitingde terör suçları nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için özgürlük sloganları da atıldı. Ayrıca, miting alanına giden bir grubun "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı attığı ortaya çıktı. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingi skandal görüntülere sahne oldu. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini almasına rağmen her fırsatta bunu reddeden Kılıçdaroğlu'nu mitingdeki görüntüler yalanladı.

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        Haberler Güncel CHP'nin Van mitinginde skandal görüntüler: Bayrağımız yerlerde paçavralar ellerde!
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