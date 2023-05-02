Yine gaf yine Kemal Kılıçdaroğlu: Önce Konya'yı ülke yaptı, şimdi de Mısır'ı il

Ağrı'da miting düzenleyen 7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada Mısır'ı da Elazığ, Kars ve Iğdır gibi illerle bir tutarak, "Bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU GAFLARA DOYMUYOR

Seçim ayına girilmesiyle birlikte heyecan bir kez daha arttı.

Türkiye'nin odaklandığı 14 Mayıs seçimlerinde adaylar vites artırdı.