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    • Haberler
    • 02.05.2023 15:47
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    • 02.05.2023 15:50
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    Yine gaf yine Kemal Kılıçdaroğlu: Önce Konya'yı ülke yaptı, şimdi de Mısır'ı il

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7'li koalisyonun ortak adayı olarak gireceği 14 Mayıs seçimleri öncesi pot kırma noktasında adeta gaza basmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Konya'yı ülke ilan eden Kılıçdaroğlu, bu kez de Ağrı'da düzenlenen mitingde unutulmayacak bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu, özel ekonomik bölge kurulacak alanlar arasında Elazığ, Kars ve Iğdır gibi illerle birlikte, Mısır'ı da saydı.

    takvim.com.tr
    Kemal Kılıçdaroğlu Mısır’ı il yaptı

    Ağrı'da miting düzenleyen 7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada Mısır'ı da Elazığ, Kars ve Iğdır gibi illerle bir tutarak, "Bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

    KILIÇDAROĞLU GAFLARA DOYMUYOR
    Seçim ayına girilmesiyle birlikte heyecan bir kez daha arttı.

    Türkiye'nin odaklandığı 14 Mayıs seçimlerinde adaylar vites artırdı.

    Bu kapsamda yurdun dört bir yanında mitingler düzenlenmeye devam edilirken, tam anlamıyla seçim havasına girilmiş oldu.

    Meydanlarda toplanan vatandaşlara vaatler sıralanarak demeçler veriliyor.

    Koalisyon ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu süreçte sık sık gaflara imza atıyor.

    "MISIR'I ÖZEL EKONOMİ BÖLGESİ YAPACAĞIZ"
    Bugün ise yeni bir gafla gündeme geldi.

    Ağrı'da miting düzenleyen Kılıçdaroğlu, "Buralara Erzurum merkezli olmak üzere Ağrı dahil, Elazığ dahil, Mısır, Kars, Iğdır ve Ardahan dahil bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

        KILIÇDAROĞLU'NUN GAFLARI
        Mısır gafı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk gafı değil.

        İşte unutulmayan o gaflar:
        - Malatya'da ittifak ortakları ile birlikte açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı demişti.

        - Trabzon'a giden Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddetle mücadele vurgusu yaparken örnek vermek istediği hadisi unutarak, "Gençleri korumazsanız, kadına yönelik şiddet konusunda sessiz kalırsanız, pazarlık masasına koyarsanız affetmez Bay Kemal. Hiç endişe etmeyin. Kadın başımızın üstündedir. Çünkü sevgili peygamberimiz, 'Cennet kadının ayakları altındadır' demiştir. Biz buna inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

        Hadisin doğrusu ise, "Cennet annelerin ayakları altındadır." şeklinde.

        - Tarım konusunda yapacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, Konya'nın Hollanda'dan büyük bir ülke olduğunu ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke." ifadelerini kullandı.

            - Kılıçdaroğlu ayrıca Konfüçyüs'ün sözlerini Mevlana'ya atfederek "Yüce Mevlana şöyle söyler: Adalet bir kutup yıldızı gibidir; yerinde sabit durur ama bütün kainat onun etrafında döner" demişti.

            - Kılıçdaroğlu, Hatay'daki bir konuşmasında ise şair, yazar, mütefekkir üstat Necip Fazıl Kısakürek'in bir şiirinden konuşması için alıntı yaparken Necip Fazıl Kısakürek'e için "Şair galiba!" ifadelerini kullandı.

            - Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları söyledi: "Hani diyor ya... Şair galiba.. Şair... Necip Fazıl... Bu taksimi kurt yapmaz, kurtlara şah olsa, diyor." Kılıçdaroğlu ayrıca şiirden alıntıyı da doğru yapamadı. Kılıçdaroğlu Kısakürek'in "Kuzulara şah olsa" ifadesini "Kurtlara şah olsa" diyerek değiştirdi.

                -Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın iftar programında konuşan Kılıçdaroğlu, burada da başka bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu Necmettin Erbakan'ın sözleri olduğunu belirterek, "Rahmetli Erbakan'ın çok sık söylediği bir söz var, bir cümle var. Onunla bitireyim istiyorum. Halk gelecek, batıl zail olacak" ifadelerini kullandı. Oysa bu cümle Erbakan'ın sözü değil Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresi'nin 81. ayetiydi.

                -Kılıçdaroğlu dünkü canlı yayında diğer gaflarına bir başka gaf daha ekleyerek Hz. Peygamber hakkında bir gaf yaptı. Kılıçdaroğlu, "Ama adalet aynı zamanda haksızlık karşısında susmamaktır. Sevgili Peygamberimiz haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa… O bizim kitabımızda yok!" ifadelerini kullandı.

                - Kılıçdaroğlu'nun dün katıldığı bir canlı yayında ise "Uyuşturucu baronlarının parası" gafına imza attı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "300 milyar dolar parayı getireceğim ben buraya. Temiz para. 300 milyar dolar. Temiz para uyuşturucu baronlarının parası… 300 milyar dolar parayı getireceğim Türkiye'ye…"
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                    Haberler Haberler Yine gaf yine Kemal Kılıçdaroğlu: Önce Konya'yı ülke yaptı, şimdi de Mısır'ı il
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