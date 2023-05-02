Yine gaf yine Kemal Kılıçdaroğlu: Önce Konya'yı ülke yaptı, şimdi de Mısır'ı il

Ağrı'da miting düzenleyen 7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada Mısır'ı da Elazığ, Kars ve Iğdır gibi illerle bir tutarak, "Bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi yapacağız." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU GAFLARA DOYMUYOR
Seçim ayına girilmesiyle birlikte heyecan bir kez daha arttı.
Türkiye'nin odaklandığı 14 Mayıs seçimlerinde adaylar vites artırdı.
Bu kapsamda yurdun dört bir yanında mitingler düzenlenmeye devam edilirken, tam anlamıyla seçim havasına girilmiş oldu.
Meydanlarda toplanan vatandaşlara vaatler sıralanarak demeçler veriliyor.
Koalisyon ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu süreçte sık sık gaflara imza atıyor.
"MISIR'I ÖZEL EKONOMİ BÖLGESİ YAPACAĞIZ"
Bugün ise yeni bir gafla gündeme geldi.
Ağrı'da miting düzenleyen Kılıçdaroğlu, "Buralara Erzurum merkezli olmak üzere Ağrı dahil, Elazığ dahil, Mısır, Kars, Iğdır ve Ardahan dahil bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi yapacağız." ifadelerini kullandı.