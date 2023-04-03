Son dakika: Seccade skandalı gündemdeyken Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Ayeti Necmettin Erbakan'ın sözü sandı!

Her ne kadar Necmettin Erbakan bu sözleri sık sık tekrarlasa da, bu bir söz değil ayet. Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalının ardından İsra Suresi'nin 81. ayetini Necmettin Erbakan'ın sözü sanması sosyal medyada gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'nun daha önce de namazda okunan Kunut Duaları'nı ayet sanması da uzun süre konuşulmuştu.

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafları bununla da sınırlı değil. CHP Genel Başkanı 4 büyük halifeden biri olan Hz. Ali'den de önemli bir islam düşünürü olarak bahsetmişti.