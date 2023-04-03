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    • 03.04.2023 17:05
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    Son dakika: Seccade skandalı gündemdeyken Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Ayeti Necmettin Erbakan'ın sözü sandı!

    Son dakika haberleri... Seccade skandalıyla büyük tepki çeken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir gaf ile karşımızda. CHP Milletvekillerinin hafız ve ermiş ilan ettiği Kemal Kılıçdaroğlu, İsra Suresi'nin 81. ayetini Necmettin Erbakan'ın sözü sandı.

    Kılıçdaroğlu’ndan yeni gaf! Ayeti Erbakan’ın sözü sandı

    7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Yenikapı'da bulunan Avrasya Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından vatandaşlar için düzenlenen iftar programında bir gafa daha imza attı.

    Ayakkabıları ile seccadeye basması ile eleştiri oklarını üzerine çeken Kılıçdaroğlu, burada" İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda oldu bu olay. Fotoğraf çekilmek istediler. Ben kimseyi kırmam, herkesi kucaklarım ve saygı duyarım. Salon kalabalıktı, yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Ben onların operasyonunu umursamam. Samimi olarak üzgünüm. Ailem, eşim, çocuklarımız asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez. Böyle iftiralardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum." açıklamalarında bulundu.

    YENİ BİR GAFA DAHA İMZA ATTI!
    Kılıçdaroğlu, "Hepimiz söz verdik, sözümüzün de arkasında kalacağız. 2 bin 400 yıl önce söylenen bir söz var. Önemli bir bilge söylemiştir: 'Devleti yönetenler eğer zenginleşmişse onlar vatandaşın hakkını değil, kendi mal varlıklarını korurlar' diyor. Biz vatandaşın hiçbir ayrım yapmadan hakkını koruyacağız. Sayın Karamollaoğlu herkesle kucaklaşacağız dedi. Evet herkesle kucaklaşacağız. Rahmetli Erbakan'ın çok söylediği bir söz var. Hak gelecek ve batıl zail olacak" şeklinde konuştu.

        Her ne kadar Necmettin Erbakan bu sözleri sık sık tekrarlasa da, bu bir söz değil ayet. Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalının ardından İsra Suresi'nin 81. ayetini Necmettin Erbakan'ın sözü sanması sosyal medyada gündem oldu.

        Kılıçdaroğlu'nun daha önce de namazda okunan Kunut Duaları'nı ayet sanması da uzun süre konuşulmuştu.

        7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafları bununla da sınırlı değil. CHP Genel Başkanı 4 büyük halifeden biri olan Hz. Ali'den de önemli bir islam düşünürü olarak bahsetmişti.

        "PEYGAMBER SOYUNDAN GELİYOR"
        CHP'li isimler ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini ısrarla iddia ediyor. TELE1'de Merdan Yanardağ, daha önce CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın da dile getirdiği ve çokça tartışılan Kılıçdaroğlu'nun Peygamber soyundan geldiği ifadelerini yinelemişti.

        Yanardağ, sözlerini şu ifadelerle sürdürmüştü:

        Biliyorsunuz Akşehir kendi soyunun geldiği Osmanlı'dan kalan secerelere göre, İstanbul Müftülüğü'nde de Kılıçdaroğlu'nun seceresi var. Çünkü ailesi Osmanlı'da önemli görevler üstlenmiş bir aile. Osmanlı'da kadılık yapmış, çeşitli görevlerde bulunmuş ve Peygamber soyundan geldikleri secereyle kayıtlı.

        Yani karşımızda aslında Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan gelen, Seyid kabul edilen Osmanlı'nın orijinal belgelerinde de kayıt altına alınmış biri.

        Çok da mütevazı bir kişiliği var çok belli. Bugüne kadar hiç dillendirmedi. Kendisi dışında bu ortaya çıkartılınca 'Evet öyledir' dedi.

        KUR'AN-I KERİM'İ EZBERE BİLİYOR
        Bir televizyon yayınına katılan CHP'li ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kur'an-ı Kerim'i ezbere bildiğini söylemişti.
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        Kılıçdaroğlu’ndan yeni gaf! Ayeti Erbakan’ın sözü sandı
        Haberler Güncel Son dakika: Seccade skandalı gündemdeyken Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Ayeti Necmettin Erbakan'ın sözü sandı!
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