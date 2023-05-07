2023 yılı BİLSEM sonuçlarının açıklanmasının ardın süreç devam ediyor. Şimdi itiraz sonuçları ve bireysel değerlendirme uygulaması giriş belgesi için aramalar hız kazandı. BİLSEM giriş belgesi e-Okul üzerinden erişime açılacak. Peki, BİLSEM itiraz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? MEB BİLSEM bireysel değerlendirme uygulaması giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler!
BİLSEM SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI
Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi vermek üzere açılan BİLSEM'ler için 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek "BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlanmıştı.
BİLSEM 2023 TAKVİMİ MEB
BİLSEM bireysel değerlendirme uygulaması giriş belgesi e-Okul üzerinden 9 Mayıs tarihinde erişime açılacak.
05-09 Aralık 2022 İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
12-16 Aralık 2022 Bilgilendirme toplantılarının yapılması
19-30 Aralık 2022 Gözlem formlarının doldurulması
02-06 Ocak 2023 Ön değerlendirme randevularının oluşturulması
10 Ocak 2023 Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması