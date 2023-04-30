7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Bu kez de Maliye Bakanlığı yaptığını iddia etti

"KONYA HOLLANDA'DAN BÜYÜK BİR ÜLKE"

Tarım konusunda yapacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, Konya'nın Hollanda'dan büyük bir ülke olduğunu ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke." ifadelerini kullandı.