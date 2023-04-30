7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Bu kez de Maliye Bakanlığı yaptığını iddia etti

Türkiye'de seçim arefesinde nefesler tutuldu.
Büyük güne 14 gün kala, siyasi gündem iyice hararetlendi.
Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları kampanya ve mitinglerine hız kesmeden devam ediyor.
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da bu süreçte yeni bir gafla gündeme geldi.
Habertürk TV canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu, önceden Maliye Bakanı olduğunu iddia etti.
"BEN MALİYE BAKANLIĞI YAPARKEN"
Soruları cevaplarken savunma yapan Kılıçdaroğlu, "Ben Maliye Bakanlığı yaparken" ifadesini kullandı.
Ancak ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi geçmişinde Maliye Bakanlığı bulunmuyor.
Aynı zamanda Kılıçdaroğlu, hiçbir alanda bakan olmadı.
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.