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    • 30.04.2023 14:44
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    7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Bu kez de Maliye Bakanlığı yaptığını iddia etti

    Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ağzını her açtığında yeni bir gaf yapıyor. Bu kez Habertürk’te katıldığı bir canlı yayında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi geçmişinde Maliye Bakanlığı’nın olduğunu iddia etti. Ancak Kılıçdaroğlu şu zamana kadar hiç Maliye Bakanlığı görevinde bulunmadı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’ndan yeni gaf! Maliye Bakanlığı yapmış

    Türkiye'de seçim arefesinde nefesler tutuldu.

    Büyük güne 14 gün kala, siyasi gündem iyice hararetlendi.

    Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları kampanya ve mitinglerine hız kesmeden devam ediyor.

    Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da bu süreçte yeni bir gafla gündeme geldi.

    Habertürk TV canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu, önceden Maliye Bakanı olduğunu iddia etti.

    "BEN MALİYE BAKANLIĞI YAPARKEN"
    Soruları cevaplarken savunma yapan Kılıçdaroğlu, "Ben Maliye Bakanlığı yaparken" ifadesini kullandı.

    Ancak ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi geçmişinde Maliye Bakanlığı bulunmuyor.

    Aynı zamanda Kılıçdaroğlu, hiçbir alanda bakan olmadı.

    Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ilk gafı değil;

        Malatya'da ittifak ortakları ile birlikte açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı demişti. Kılıçdaroğlu'nu, Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu düzeltti.

        "CENNET KADINLARIN AYAKLARI ALTINDADIR"
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Trabzon'a giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddetle mücadele vurgusu yaparken örnek vermek istediği hadisi unuttu.

        Kılıçdaroğlu, "Gençleri korumazsanız, kadına yönelik şiddet konusunda sessiz kalırsanız, pazarlık masasına koyarsanız affetmez Bay Kemal. Hiç endişe etmeyin. Kadın başımızın üstündedir. Çünkü sevgili peygamberimiz, 'Cennet kadının ayakları altındadır' demiştir. Biz buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Hadisin doğrusu ise, "Cennet annelerin ayakları altındadır." şeklinde.

        "KONYA HOLLANDA'DAN BÜYÜK BİR ÜLKE"

        Tarım konusunda yapacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, Konya'nın Hollanda'dan büyük bir ülke olduğunu ifade etti.

        Kemal Kılıçdaroğlu, "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke." ifadelerini kullandı.
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        Elebaşından 7’li koalisyon adına intikam çağrısı
        Haberler Güncel 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Bu kez de Maliye Bakanlığı yaptığını iddia etti
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