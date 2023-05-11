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    • Ekonomi
    • 11.05.2023 13:56
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    • 11.05.2023 13:56
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    11-12 Mayıs 2023 CANLI ALTIN KURU | 1 gram altın, çeyrek altın ne kadar? Bugün ons, gram, tam altın kaç TL?

    Canlı altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altına ilgi devam ederken rekor denemeleri yapan gram altın için araştırmalar hızlandı. Bu nedenle altın ne kadar ve canlı altın kuru en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar? İşte çeyrek, gram, yarım, tam canlı altın fiyatları...

    takvim.com.tr
    1 gram altın, çeyrek altın ne kadar?

    Çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, ATA altın fiyatları merak ediliyor. İşte canlı altın kuru... Türkiye'de son 10 yılda en çok kazandıran yatırım aracı altındır. Altın, uzun vadede yatırım yapıldığında büyük getirileri olan bir yatırım aracıdır. Son 10 yıl içerisinde en çok kazandıran diğer yatırım araçları ise dolar, Euro ve hisse senetleri olmuştur.


    ALTIN (TL/GR)
    1.282,64

    1.282,84

    22 AYAR BİLEZİK
    1.256,78

    1.274,64

    ALTIN (ONS)
    2.046,55

    2.046,90

    ALTIN ($/KG)
    65.467,00

    65.477,00

        ALTIN (EURO/KG)
        72.355,00

        72.366,00

        CUMHURİYET ALTINI
        9.192,00

        9.331,00

        YARIM ALTIN
        4.511,00

        4.609,00

        ÇEYREK ALTIN
        2.235,00

        2.290,00

        REŞAT ALTINI
        9.224,47

        9.363,95

        KULPLU REŞAT ALTINI
        9.226,69

        9.366,20

        22 AYAR ALTIN TL/GR
        1.253,26

        1.338,95

        18 AYAR ALTIN TL/GR
        936,33

        936,47

            CANLI ALTIN KURU

            ŞU ANDA ALTINA YATIRIM YAPILIR MI?

            Altın, hiçbir zaman modası geçmeyen, her dönem ilgi gören bir yatırım aracı. En eski yatırım yöntemlerinden biri olan altın; piyasalardaki dalgalanmalar karşısında daha istikrarlı bir duruş gösterdiği için, yatırım yaparken daha güvenli bir zemin arayan yatırımcıların da tercihi oluyor.

            ŞU AN EN KARLI YATIRIM ARACI NEDİR?

            Türkiye'de son 10 yılda en çok kazandıran yatırım aracı altındır. Altın, uzun vadede yatırım yapıldığında büyük getirileri olan bir yatırım aracıdır. Son 10 yıl içerisinde en çok kazandıran diğer yatırım araçları ise dolar, Euro ve hisse senetleri olmuştur.
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            Haberler Ekonomi 11-12 Mayıs 2023 CANLI ALTIN KURU | 1 gram altın, çeyrek altın ne kadar? Bugün ons, gram, tam altın kaç TL?
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