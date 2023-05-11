11-12 Mayıs 2023 CANLI ALTIN KURU | 1 gram altın, çeyrek altın ne kadar? Bugün ons, gram, tam altın kaç TL?

Çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, ATA altın fiyatları merak ediliyor. İşte canlı altın kuru... Türkiye'de son 10 yılda en çok kazandıran yatırım aracı altındır. Altın, uzun vadede yatırım yapıldığında büyük getirileri olan bir yatırım aracıdır. Son 10 yıl içerisinde en çok kazandıran diğer yatırım araçları ise dolar, Euro ve hisse senetleri olmuştur.
ALTIN (TL/GR)
1.282,64
1.282,84
22 AYAR BİLEZİK
1.256,78
1.274,64
ALTIN (ONS)
2.046,55
2.046,90
ALTIN ($/KG)
65.467,00
65.477,00