14 Mayıs destanına adım adım: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti şans tanımıyor! İşte son rakamlar...

Türkiye'de 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine artık günler kaldı. Optimar Araştırma ve Areda Survey son seçim araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
3005 KATILLIMCI CEVAP VERDİ
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, 25-29 Nisan tarihleri arasında yapılan son araştırma sonuçlarını paylaştı.
Yapılan açıklamaya göre, 25-29 Nisan tarihleri arasında 3005 katılımcı ile bilgisayar destekli yüz yüze anket (CAPI) ve bilgisayar destekli telefon anketiyle (CATI) 77 ilde ve % 95 güven aralığında +-1,8 hata payı ile gerçekleştirildi.
AK PARTİ 8 PUAN ÖNDE
Ankete göre; AK Parti yüzde 38,6, en yakın rakibi CHP ise yüzde 30,1 oy alıyor.
İYİ PARTİ VE HDP DÜŞÜŞTE!
Araştırmada, İYİ Parti ve Yeşil Sol adıyla seçime giren HDP'de düşüş dikkatlerden kaçmadı. İYİ Parti yüzde 7, Yeşil Sol Parti ise yüzde 7,8.
BAŞKAN ERDOĞAN İLK TURDA BİTİRİYOR
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Cumhur İttifakı adayı Başkan Erdoğan yüzde 48,6, 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu ise 44,1 oy oranına ulaşıyor.
İKİNCİ TURDA DA BAŞKAN ERDOĞAN
Ankete göre, seçim ikinci tura kalırsa Başkan Erdoğan, yüzde 51,4, en yakın rakibi Kılıçdaroğlu ise yüzde 48,6 oy oranına ulaşıyor.