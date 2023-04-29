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    • Haberler
    • 29.04.2023 23:01
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    • 29.04.2023 23:31
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    14 Mayıs destanına adım adım: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti şans tanımıyor! İşte son rakamlar...

    14 Mayıs seçimleri için son viraja girilirken kamuoyu araştırma şirketleri art arda anketlerini yayınlamaya başladı. Seçim gününe yaklaştıkça, anketlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin farkı açtığı görülüyor. Areda Survey ve Optimar'ın yaınladığı son anketler, meydanlarda ortaya çıkan tablonun sandığa da güçlü bir biçimde yansıyacağını gösteriyor. İşte iki şirketin yayınladığı, 14 Mayıs'ın habercisi niteliğindeki anketlerdeki son rakamlar...

    takvim.com.tr
    14 Mayıs destanına adım adım

    Türkiye'de 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine artık günler kaldı. Optimar Araştırma ve Areda Survey son seçim araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

    3005 KATILLIMCI CEVAP VERDİ
    Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, 25-29 Nisan tarihleri arasında yapılan son araştırma sonuçlarını paylaştı.

    Yapılan açıklamaya göre, 25-29 Nisan tarihleri arasında 3005 katılımcı ile bilgisayar destekli yüz yüze anket (CAPI) ve bilgisayar destekli telefon anketiyle (CATI) 77 ilde ve % 95 güven aralığında +-1,8 hata payı ile gerçekleştirildi.

    AK PARTİ 8 PUAN ÖNDE
    Ankete göre; AK Parti yüzde 38,6, en yakın rakibi CHP ise yüzde 30,1 oy alıyor.

    İYİ PARTİ VE HDP DÜŞÜŞTE!
    Araştırmada, İYİ Parti ve Yeşil Sol adıyla seçime giren HDP'de düşüş dikkatlerden kaçmadı. İYİ Parti yüzde 7, Yeşil Sol Parti ise yüzde 7,8.

    BAŞKAN ERDOĞAN İLK TURDA BİTİRİYOR
    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Cumhur İttifakı adayı Başkan Erdoğan yüzde 48,6, 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu ise 44,1 oy oranına ulaşıyor.

    İKİNCİ TURDA DA BAŞKAN ERDOĞAN
    Ankete göre, seçim ikinci tura kalırsa Başkan Erdoğan, yüzde 51,4, en yakın rakibi Kılıçdaroğlu ise yüzde 48,6 oy oranına ulaşıyor.

        AREDA SURVEY DE PAYLAŞTI
        Areda Survey 28 Nisan 2023 tarihli seçim araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 25-27 Nisan tarihleri arasında 14 bin 193 kişinin katılımı ile yapılan ankette "14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

        14 BİN 193 KİŞİ KATILDI
        Areda Survey, Türkiye yaş, cinsiyet, eğitim ve siyasal eğilim özelliklerini temsil eden 14 bin 193 kişi ile 25 – 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiridği anketin sonuçlarını paylaştı.

        İLK TURDA KİME OY VERECEKSİNİZ?
        "14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 51,1'i Recep Tayyip Erdoğan cevabını verdi.

            SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA
            "Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki adaylar 2. tura kalsa hangisine oy verirsiniz?" sorusunaysa, katılımcıların yüzde 53,3'ü Recep Tayyip Erdoğan dedi.

            Milletvekili seçimlerinde ise Cumhur ittifakı önde gidiyor. İYİ Parti'nin kan kaybetmeye devam ettiği, görüldü.

            "Milletvekili genel seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna katılımcılar şu cevabı verdi:
            AK Parti yüzde 41,3, CHP yüzde 26, MHP yüzde 8,8, Yeşil Sol Parti yüzde 8,7, İYİ Parti yüzde 7, Memleket Partisi yüzde 2,8, Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,7, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,5, Zafer Partisi yüzde 1,4, Büyük Birlik Partisi 0,4, diğer yüzde 0,4.
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                14 Mayıs destanına adım adım
                Haberler Haberler 14 Mayıs destanına adım adım: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti şans tanımıyor! İşte son rakamlar...
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