14 Mayıs destanına adım adım: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti şans tanımıyor! İşte son rakamlar...

Türkiye'de 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine artık günler kaldı. Optimar Araştırma ve Areda Survey son seçim araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

3005 KATILLIMCI CEVAP VERDİ

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, 25-29 Nisan tarihleri arasında yapılan son araştırma sonuçlarını paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, 25-29 Nisan tarihleri arasında 3005 katılımcı ile bilgisayar destekli yüz yüze anket (CAPI) ve bilgisayar destekli telefon anketiyle (CATI) 77 ilde ve % 95 güven aralığında +-1,8 hata payı ile gerçekleştirildi.

AK PARTİ 8 PUAN ÖNDE

Ankete göre; AK Parti yüzde 38,6, en yakın rakibi CHP ise yüzde 30,1 oy alıyor.