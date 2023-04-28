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    • Haberler
    • 28.04.2023 14:57
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    • 28.04.2023 15:00
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı projesinin altından ABD çıktı: CIA'nın taşeronuna peşkeş çekecek

    7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği sözde vaatlerle devletin ve milletin sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu, son olarak Atatürk Havalimanı'nı Havacılık ve Uzay Çalışmaları Merkezi kurulması için ABD'li bir şirkete vereceğini açıkladı. Baykar Holding CEO'su Haluk Bayraktar, "Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" ifadeleriyle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun ihaleyi vermeyi planladığı Özmen ailesinin; CIA’ye çalıştığı ortaya çıktı. Özmen'in sahibi olduğu Sierra Nevada Corp’a ait özel uçağın, Libya ve Suriye’de ABD Özel Kuvvetler çalışanlarını taşıdığı görüntüler ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Atatürk Havalimanı’nı CIA’nın taşeronuna peşkeş çekecek

    7'li koalisyonun yerli ve milli alerjisi devam ediyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın göreve gelmeleri durumunda Baykar'a yönelik "dokunacağız" tehdidinin ardından dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

    ATATÜRK HAVALİMANI'NI ABD'Lİ ŞİRKETE PEŞKEŞ ÇEKECEK
    Koalisyonun ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Atatürk Havalimanı" başlıklı bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nın havacılık ve uzay üssü haline getireceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, projeyi ABD'de faaliyet gösteren Türk şirketin yapacağını söyledi.

    Açıklamasının ardından sözlerini şöyle sürdürdü:
    İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı'nı, 'Havacılık ve Uzay Çalışmaları Merkezi' haline getireceğiz. Bize istikbalin göklerde olduğunu öğreten Atamızın adını taşıyan bu merkez, havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak. Peki, bunu kimlerle yapacağız? Gerçekten de önemli bir soru. Sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için; başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada Şirketi'nin (SNC) sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen'le yapacağız.

    Lütfen gençler, gidin 'Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var, görün. Uzay meraklıları bilir. Özmen Ailesi'nin yönetimindeki SNC, NASA'nın en önemli projelerinde kritik ürünler ve hizmetler geliştirmiş, dünyanın havacılık devi Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarlarca dolarlık değere sahip bir şirkettir. Amerikalılar bizim evlatlarımızdan, bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyor. Kendileriyle konuştum ve bunu yapmaya davet ettim. Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. Bu pistlerde bunları yapacağız" dedi.

    (Atatürk Havalimanı'na Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi inşa edilecek)

    "DEMİRAĞ'IN UÇAKLARINI TOPRAĞA GÖMEN ZİHNİYET HİÇ DEĞİŞMEMİŞ"
    Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ile ilgili sözlerinin ardından Baykar Holding CEO'su Haluk Bayraktar'dan bir cevap geldi.

    Bayraktar, "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete verme fikri… Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" dedi.

        "İNGİLİZ, ALMAN, FRANSIZ DEĞİL TÜRK GENÇLERİ YARIŞIYOR"
        Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023'e katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

        Bakan Varank, "Sizler kendinizi ne kadar geliştirirseniz, ne kadar çaba gösterirseniz bu ülke o kadar daha fazla ileriye gider. Sizlerin yenilikçi fikirleri, üretkenliği ile ülkemizin teknolojik alanda öncü ülkeler arasında yer almamızı sağlayacağız. Bir cumhurbaşkanı adayı Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirketlere peşkeş çekeceğini ilan etti. Burayı ABD'li şirketlerin uzay ve havacılık merkezi yapacaklarmış. Burada dünyanın en büyük havacılık festivali yapılıyor; İngiliz, Alman, Fransız değil Türk gençleri yarışıyor. Bu beyefendi sizi görmüyor ve duymuyor.

        Sizi görmeyenlere biz buradan selam yollayalım. Biz buradan Türkiye'nin en büyük selfielerinden birini çekip yayınlayalım mı? Biz Allah'ın izniyle yerli ve milli kabiliyetlerimizin başka ülkelere peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. 'Baykar'a dokunacağız' diyenlere karşı Selçuk Bayraktar'ın yanında durmaya var mısınız? Onun yanında sürekli duracağınıza söz veriyor musunuz?" şeklinde konuştu.

        ŞİRKET CIA'NIN TAŞERONU ÇIKTI
        Kılıçdaroğlu'nun, "Atatürk Havalimanı'nı birlikte havacılık-uzay merkezi yapacağız" dediği Özmen ailesinin şirketlerinin CIA'ye elektronik istihbarat, Gözetleme ve Keşif hizmetleri verdiği ortaya çıktı.

            Eren Özmen'in sahibi olduğu Sierra Nevada Corp'un N3097 imalat numaralı Dornier tipi özel uçağının Libya ve Suriye'de ABD Özel Kuvvetler çalışanlarını taşıdığı görüntüler daha önce kamuoyuna yansımıştı.

            CIA bağlantılı ISR Sierra Nevada Corp B300 N60125 Suriye sınırına yakın izleme görüntüleri kayıtlara geçti.

            ABD'DEN 410 MİLYON DOLARLIK İHALE
            Ayrıca, Özmen ailesinin yakın zamanda ABD devletinden 410 milyon dolarlık yeni bir ihale aldığı, bugüne kadar ise toplamda 15,3 milyar dolarlık ihale aldıkları ortaya çıktı.

                ÖZMEN AİLESİ KİMDİR?
                Kılıçdaroğlu'nun projeyi birlikte yapacaklarını açıkladığı Eren ve Fatih Özmen uzay sistemleri ve teknolojileri alanında uzman ve eski uzay araçlarının çok yönlü yeni versiyonunu yapmakta olan 'Sierra Nevada Corporation' (SNC) şirketinin sahipleri.

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