Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı projesinin altından ABD çıktı: CIA'nın taşeronuna peşkeş çekecek

7'li koalisyonun yerli ve milli alerjisi devam ediyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın göreve gelmeleri durumunda Baykar'a yönelik "dokunacağız" tehdidinin ardından dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
ATATÜRK HAVALİMANI'NI ABD'Lİ ŞİRKETE PEŞKEŞ ÇEKECEK
Koalisyonun ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Atatürk Havalimanı" başlıklı bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nın havacılık ve uzay üssü haline getireceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, projeyi ABD'de faaliyet gösteren Türk şirketin yapacağını söyledi.
Açıklamasının ardından sözlerini şöyle sürdürdü:
İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı'nı, 'Havacılık ve Uzay Çalışmaları Merkezi' haline getireceğiz. Bize istikbalin göklerde olduğunu öğreten Atamızın adını taşıyan bu merkez, havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak. Peki, bunu kimlerle yapacağız? Gerçekten de önemli bir soru. Sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için; başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada Şirketi'nin (SNC) sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen'le yapacağız.
Lütfen gençler, gidin 'Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var, görün. Uzay meraklıları bilir. Özmen Ailesi'nin yönetimindeki SNC, NASA'nın en önemli projelerinde kritik ürünler ve hizmetler geliştirmiş, dünyanın havacılık devi Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarlarca dolarlık değere sahip bir şirkettir. Amerikalılar bizim evlatlarımızdan, bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyor. Kendileriyle konuştum ve bunu yapmaya davet ettim. Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. Bu pistlerde bunları yapacağız" dedi.
(Atatürk Havalimanı'na Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi inşa edilecek)
"DEMİRAĞ'IN UÇAKLARINI TOPRAĞA GÖMEN ZİHNİYET HİÇ DEĞİŞMEMİŞ"
Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ile ilgili sözlerinin ardından Baykar Holding CEO'su Haluk Bayraktar'dan bir cevap geldi.
Bayraktar, "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete verme fikri… Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" dedi.