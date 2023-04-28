Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı projesinin altından ABD çıktı: CIA'nın taşeronuna peşkeş çekecek

7'li koalisyonun yerli ve milli alerjisi devam ediyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın göreve gelmeleri durumunda Baykar'a yönelik "dokunacağız" tehdidinin ardından dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NI ABD'Lİ ŞİRKETE PEŞKEŞ ÇEKECEK

Koalisyonun ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Atatürk Havalimanı" başlıklı bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nın havacılık ve uzay üssü haline getireceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, projeyi ABD'de faaliyet gösteren Türk şirketin yapacağını söyledi.

Açıklamasının ardından sözlerini şöyle sürdürdü:

İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı'nı, 'Havacılık ve Uzay Çalışmaları Merkezi' haline getireceğiz. Bize istikbalin göklerde olduğunu öğreten Atamızın adını taşıyan bu merkez, havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak. Peki, bunu kimlerle yapacağız? Gerçekten de önemli bir soru. Sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için; başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada Şirketi'nin (SNC) sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen'le yapacağız.