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    • Haberler
    • 29.04.2023 19:42
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    • 29.04.2023 20:15
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı peşkeş projesine bir tepki de Muharrem İnce'den: Çomak sokuyor

    7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nı CIA'ya çalışan ABD'li bir şirkete peşkeş çekmek için seçim vaadinde bulundu. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla, "Halen “en iyisini” Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek" ifadeleriyle tepki göstermişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenerek kendisine bu suflenin ABD'ye yaptığı icazet ziyareti sırasında verildiğini söyledi. Son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve cumhurbaşkanı adayı Muharrrem İnce'de "Kılıçdaroğlu diyor ki Amerikalılarla görüşmüş, İHA'lar, SİHA'lara çomak sokuyor." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’na bir tepki de Muharrem İnce’den

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alanı ABD'li bir şirkete vereceğini söylemesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun yerli savunma sanayiisinin önemli bir projesi olan İHA ve SİHA'lara çomak soktuğunu söyleyen İnce, CHP'ye oy veren vatandaşlara da seslendi.

    ATATÜRK HAVALİMANI'NI PEŞKEŞ ÇEKECEK
    Koalisyonun ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Atatürk Havalimanı" başlıklı bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nın havacılık ve uzay üssü haline getireceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, projeyi ABD'de faaliyet gösteren Türk şirketin yapacağını söyledi.

    ŞİRKET CIA'NIN TAŞERONU ÇIKTI
    Kılıçdaroğlu'nun, "Atatürk Havalimanı'nı birlikte havacılık-uzay merkezi yapacağız" dediği Özmen ailesinin şirketlerinin CIA'ye elektronik istihbarat, Gözetleme ve Keşif hizmetleri verdiği ortaya çıktı.

    Eren Özmen'in sahibi olduğu Sierra Nevada Corp'un N3097 imalat numaralı Dornier tipi özel uçağının Libya ve Suriye'de ABD Özel Kuvvetler çalışanlarını taşıdığı görüntüler daha önce kamuoyuna yansımıştı.

        CIA bağlantılı ISR Sierra Nevada Corp B300 N60125 Suriye sınırına yakın izleme görüntüleri kayıtlara geçti.

        ABD'DEN 410 MİLYON DOLARLIK İHALE
        Ayrıca, Özmen ailesinin yakın zamanda ABD devletinden 410 milyon dolarlık yeni bir ihale aldığı, bugüne kadar ise toplamda 15,3 milyar dolarlık ihale aldıkları ortaya çıktı.

        "DEMİRAĞ'IN UÇAKLARINI TOPRAĞA GÖMEN ZİHNİYET HİÇ DEĞİŞMEMİŞ"
        Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ile ilgili sözlerinin ardından Baykar Holding CEO'su Haluk Bayraktar'dan bir cevap geldi.

        Bayraktar, "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete verme fikri… Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" dedi.

            BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MANDACILIK TEPKİSİ
            TEKNOFEST'te açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nun peşkeş projesine tepki göstererek, "FETÖ'cülerle hamburger yemek için gittiği Amerika'da kendisine verilen talimatları tek tek ifşa etmeye başladı. Milli teknoloji projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan şu havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Ülkemize, milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli milli şirketler varken Amerikan firmalarının reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır. Bay bay Kemal senin o görüştüğün kişiler benimle görüştü. Ve Türkiye'de böyle bir yatırım yapma arzularının olduğunu söylediler. Buyurun gelin dedim. Bizim kapımız yeter ki yatırımcı olsun herkese açıktır. Hiç bir mani yok. O gün bugündür bir daha biz görmedik." ifadelerini kullandı.

            "İHA'LAR, SİHA'LARA ÇOMAK SOKUYOR"
            Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'e geldi. Balıkesir'de vatandaşlara hitap eden İnce, Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'na ilişkin sözlerini değerlendirdi.

            İnce, Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nın ABD'li şirkete vereceğini söylemesine tepki gösterdi.

                İnce, şunları kaydetti:
                "Kılıçdaroğlu diyor ki Amerikalılarla görüşmüş, İHA'lar, SİHA'lara çomak sokuyor. Balıkesir'de Ali Hikmetpaşa Meydanı'ndan söz veriyorum Türk milletine. İHA'lar, SİHA'lar konusunda Türkiye başarılıdır. Erdoğan'ın damadıymış, umurumda değil, destekleyeceğim. Türkiye, Azerbaycan'a yardım etsin. Bir CHP milletvekili çıktı, 'Ne işimiz var Azerbaycan'da' dedi. Ben, yine Balıkesir'den sesleniyorum. Beni cumhurbaşkanı seçerseniz Azerbaycan'a yardım edeceğim. Beni cumhurbaşkanı seçerseniz, Mavi Vatan'ı savunacağım. Türk askerinin Libya'da olmasını önemsiyorum. Akdeniz'de gaz var. O gazda pay almamız lazım. Ben CHP gibi düşünmüyorum."

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                Haberler Haberler Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı peşkeş projesine bir tepki de Muharrem İnce'den: Çomak sokuyor
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