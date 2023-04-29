Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı peşkeş projesine bir tepki de Muharrem İnce'den: Çomak sokuyor

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MANDACILIK TEPKİSİ

TEKNOFEST'te açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nun peşkeş projesine tepki göstererek, "FETÖ'cülerle hamburger yemek için gittiği Amerika'da kendisine verilen talimatları tek tek ifşa etmeye başladı. Milli teknoloji projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan şu havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Ülkemize, milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli milli şirketler varken Amerikan firmalarının reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır. Bay bay Kemal senin o görüştüğün kişiler benimle görüştü. Ve Türkiye'de böyle bir yatırım yapma arzularının olduğunu söylediler. Buyurun gelin dedim. Bizim kapımız yeter ki yatırımcı olsun herkese açıktır. Hiç bir mani yok. O gün bugündür bir daha biz görmedik." ifadelerini kullandı.