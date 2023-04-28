FETÖ'nün telekulakçı elemanı ABD'de sobelendi! MİT'e sızan hain lüks ininde hayat sürüyor

MİT mahrem imamı Mehmet Emin Kuşçu'nun Teksas Eyaleti Dallas şehrinde olduğu tespit edildi.
TİCARETE ATILDILAR
Yapılan araştırmalarda Kuşçu'nun 2016 yılında yurtdışına firar ettikten sonra bile MİT Türkiye İmamı Ahmet Kod adlı Bülent Bişer ile irtibatını hiç koparmadığı tespit edildi. Saha araştırmalarında firari ikilinin Teksas eyaletinde birçok iş kolunda resmi ortaklıkla ticarete atıldığı da öğrenildi.
Ancak firari MİT imamlarının kurduğu bu şirketler MİT kaynaklarınca deşifre edilince, birçok üstü örtülü şirket kapatma ve kurma faaliyetlerine giriştiler. Türkiye'den farklı yöntemlerle yüklü miktarda örgüte müzahir resmi MİT görevlilerin maaşlarından toplanan himmetlerle para çıkaran bu ikili, 'Ariyet Kiralama Limited Şirketi' adlı firmayı 0802463645 sicil numarasıyla 1218 Bridgeway ln., Allen, TX, 75013 ABD adresinde faaliyetini devam ettiriyor.
Bülent Bişer ve Mehmet Emin Kuşçu ortaklığı tarafından 23 Mayıs 2016 tarihinde kurulan ARİYET İNC adlı şirket otomobil kiralama, yedek parça, teknik servis ve tamir gibi alanlarda faaliyet yürütüyor. Şirket ilk kurulduğunda, 228 Irby Ln, Irving, TX 75061 adresinde iken sonrasında, Mehmet Emin Kuşçu'nun da ikametgâhı olduğu adrese taşıdığı görülüyor.
LÜKS VİLLA SATIN ALDI
Mahrem imam Kuşçu, bugünkü değeri yaklaşık 900 Bin Dolar civarında olan 4 Odalı 250 metrekare büyüklüğünde ultra lüks müstakil villayı 2019 Mart ayında peşin olarak 435 Bin Dolara eşi Hatice Kuşçu ile birlikte satın aldı.
Lüks villaya taşınan Mehmet Emin Kuşçu, 1 ay sonra aynı adreste eşi Hatice Kuşçu adına HMD Trade LLC adlı kargo firmasını 0803292090 sicil numarasıyla 15 Nisan 2019 tarihinde kurdu.