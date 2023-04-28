FETÖ'nün telekulakçı elemanı ABD'de sobelendi! MİT'e sızan hain lüks ininde hayat sürüyor

MİT Mahrem yapılanması içerinde bir süre faaliyet yürüten Kenan Tosun adlı bir örgüt üyesinin ifadesinde: "2011 yılında Ahmet Akbaba vasıtası ile Mehmet Kuşçu ile Cevizlidere'de tanıştım. Kendisi ile tanıştıktan sonra örgüt içerisinde neler yaptığını öğrendim ve yapılacak işler hakkında kendisi beni bilgilendirdi. Sonradan bu şahsın MİT Müsteşarlığı bünyesinde resmi görev yapan stajyer veya görevli uzman personel ile ilgilenen örgüt abilerinin üst imamlığını yaptığını öğrendim.

Bu görüşmelerde MİT Başkanlığı'ndaki stajyer ve kurum çalışanları ile ilgili bilgileri bu personellerin abilerinden tek tek dinliyordu. Görüşme esnasında aldığı bilgileri bilgisayara kaydediyordu. Yapılan bu görüşmelerde kurum çalışanlarından toplanan himmetler Veysel abiye verilirdi. Veysel abide bu arkadaşların çetelesini tutuyordu. Veysel abinin eczacı olduğunu biliyorum."

Yine MİT mahrem yapılanmasında görev alan örgüt üyesi Ali Sarıtaş adlı şüphelinin fotoğraflı teşhis ifadesinde: "Bu şahıs ifadem de vardır. Kendisini Veysel kod adı ile tanırım. Bu şahısta Sadık kod Cemal Karaata gibi üst düzey sorumlulardandır. Ben Mehmet Emin Kuşçu'ya bağlı olarak MİTEM'DE (İstihbarat Eğitim Merkezi) faaliyet yürüttüm. Yan tarafta fotoğrafı olan ve gerçek ismini ve açık kimlik bilgilerini siz görevlilerden öğrendiğim Mehmet Emin Kuşçu isimli şahsı kesin ve net olarak teşhis ediyorum."