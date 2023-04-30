Resmi tatillerde ek ders ödenip ödenmediği arama motorlarında sorgulanıyor. 1 Mayıs tarihinde Destekleme Yetiştirme Kursu (DYK) ek ders ödemesi yapılacak mı merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta ek ders ödenir mi, kesilir mi? Resmi tatillerde ek ders ödeniyor mu? İşte detaylar...
1 Mayıs'ta ek ders ödenir mi?
MEB'in DYK için de kapsayıcı olan Ek Ders ödemeleri için yayımladığı yazının 16'ncı maddesinde şu ifadeler yer alıyor;
"Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;
Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.