İYİ Parti'de bitmeyen kavga! Müsavat Dervişoğlu-Aytun Çıray tartışmasında 2. round: Bot ifşası

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisini sert bir şekilde eleştirmeye devam ediyor. Sosyal medyada kendisine sorulan "Aytun Bey masaya dönüldükten önce ve sonra arasında yaptırdığınız anketlerde nasıl bir değişim var?" sorusuna "Çok düştük, toparlayamıyoruz" cevabını vermişti

DERVİŞOĞLU HEDEFTE

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, dün katıldığı televizyon programında partisini sert bir şekilde eleştirmeye devam etti. Çıray, İYİ Parti listelerinden aday gösterilen İdris Naim Şahin'i, "Masum da olabilir, ama önce aklanmalıydı" şekinde sözleriyle hedef aldı.