Yaş sınırı var mı? TEKNOFEST saat kaça kadar açık, nasıl gidiliyor? hatira.teknofest.org TEKNOFEST hatıra bileti nasıl alınır? Giriş için kayıt gerekli mi?



Yerli ve yabancı üretim araçlarının sergilendiği hava ve kara araçları sergileri, "Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun..." idealiyle ziyaretçilere sunulacak. Planetaryum, Sanal Gerçeklik Tüneli, Saha İstanbul, VR Tüneli bilim atölyeleri, seminerler gibi eğitsel faaliyetlerin yanı sıra ana sahne konserleri, dikey rüzgar tüneli, bilim sokağı, şişme çocuk parkı ve gençlik alanları gibi eğlenceli faaliyetler de TEKNOFEST'de olacak.