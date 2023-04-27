Yaş sınırı var mı? TEKNOFEST saat kaça kadar açık, nasıl gidiliyor? hatira.teknofest.org TEKNOFEST hatıra bileti nasıl alınır? Giriş için kayıt gerekli mi?

Teknoloji severlerin heyecanla beklediği Teknofest başladı. Türkiye'nin önemli kurumları ve firmalarının destekleriyle Türkiye'nin millî teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi için farkındalık oluşturmayı hedefleyen TEKNOFEST 27 Nisan'da kapılarını ziyaretçilere açıyor. Peki, Teknofest için kayıt gerekli mi? Teknofest nerede, katılım ücretli mi? Nasıl gidilir? İşte merak edilenler!
TEKNOFEST 2023 NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
TEKNOFEST yarışmaları 10 Nisan – 01 Mayıs 2023 tarihleri arasında bu sene Kocaeli, Bursa, Ankara, Aksaray ve İstanbul'da yapılacak.
27 Nisan - 01 Mayıs tarihleri arasında ise İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda düzenlenecek olan 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak.