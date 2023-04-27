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    • Haberler
    • 28.04.2023 08:41
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    • 28.04.2023 08:42
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    Yaş sınırı var mı? TEKNOFEST saat kaça kadar açık, nasıl gidiliyor? hatira.teknofest.org TEKNOFEST hatıra bileti nasıl alınır? Giriş için kayıt gerekli mi?

    Türkiye'nin teknolojik alanlarda yetkinliğini geliştirmesi ve söz sahibi olabilmesi için yapılan Teknofest için vatandaşlar gerekli araştırmalara başladı. Peki, TEKNOFEST saat kaça kadar açık, nasıl gidiliyor? TEKNOFEST hatıra bileti nasıl alınır? Yaş sınırı var mı? Giriş için kayıt gerekli mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    TEKNOFEST saat kaça kadar açık, nasıl gidiliyor? hatira.teknofest.org TEKNOFEST hatıra bileti nasıl alınır? Yaş sınırı var mı? Giriş için kayıt gerekli mi?

    Teknoloji severlerin heyecanla beklediği Teknofest başladı. Türkiye'nin önemli kurumları ve firmalarının destekleriyle Türkiye'nin millî teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi için farkındalık oluşturmayı hedefleyen TEKNOFEST 27 Nisan'da kapılarını ziyaretçilere açıyor. Peki, Teknofest için kayıt gerekli mi? Teknofest nerede, katılım ücretli mi? Nasıl gidilir? İşte merak edilenler!

    TEKNOFEST 2023 NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

    TEKNOFEST yarışmaları 10 Nisan – 01 Mayıs 2023 tarihleri arasında bu sene Kocaeli, Bursa, Ankara, Aksaray ve İstanbul'da yapılacak.

    27 Nisan - 01 Mayıs tarihleri arasında ise İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda düzenlenecek olan 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak.

    TEKNOFEST HATIRA BİLETİ İÇİN TIKLAYINIZ!



        TEKNOFEST kapsamında; Türk Yıldızları, SOLOTÜRK akrobasi timleri, AKINCI, HÜRKUŞ ve ATAK Helikopteri gibi milli imkanlarla geliştirilen hava araçlarının gösterileri olacak. Festival alanında ziyaretçiler, çeşitli teknolojileri ve simülasyon deneyim alanlarını deneyimleyecek, son çıkan teknolojiler hakkında bilgi edinebilecek.


        Yerli ve yabancı üretim araçlarının sergilendiği hava ve kara araçları sergileri, "Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun..." idealiyle ziyaretçilere sunulacak. Planetaryum, Sanal Gerçeklik Tüneli, Saha İstanbul, VR Tüneli bilim atölyeleri, seminerler gibi eğitsel faaliyetlerin yanı sıra ana sahne konserleri, dikey rüzgar tüneli, bilim sokağı, şişme çocuk parkı ve gençlik alanları gibi eğlenceli faaliyetler de TEKNOFEST'de olacak.
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        Haberler Haberler Yaş sınırı var mı? TEKNOFEST saat kaça kadar açık, nasıl gidiliyor? hatira.teknofest.org TEKNOFEST hatıra bileti nasıl alınır? Giriş için kayıt gerekli mi?
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