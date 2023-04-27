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    • 27.04.2023 12:18
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    • 27.04.2023 12:27
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    Son dakika: CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu'na saldırı: 6 şüpheli yakalandı

    Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu'na saldırıyla ilgili 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

    AJANSLAR
    CHP seçim bürosuna saldırı: 6 şüpheli yakalandı

    19 Nisan'dan CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu'na yönelik saldırı gerçekleştirilmiş Saldırının ardından CHP'li Canan Kaftancıoğlu sosyal medyadan, "Camlara RTE yazsanız kaç yazar! Saldıran, azmettiren ve bu iklimi oluşturanlar sorumludur ve görevlileri biran önce sorumluları bulmaya davet ediyorum." diyerek provokasyona kalkışmıştı. AK Parti'yi hedef alan Kaftancıoğlu'na kullanıcılar saldırganların, "AKP" yazdığı fotoğrafları işaret ederek yaşananları bir mağduriyet tiyatrosu olduğunu dile getirmişlerdi.

    SALDIRGANLAR YAKALANDI!
    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "19 Nisan çarşamba günü saat 01.20 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motorlu şahıslar tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilmesi, parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılmasına ilişkin çalışmalarda; M.E.D, S.B, C.S.B, B.O, Y.A ve E.E.G adlı şüpheliler olayda kullanılan kuru sıkı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan incelemede M.E.D, S.B ve C.S.B'nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" denildi.

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    Haberler Haberler Son dakika: CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu'na saldırı: 6 şüpheli yakalandı
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