SON DAKİKA İZMİR FOLKAR'TA YANGIN! İzmir Folkart yangını neden çıktı, ölü ve yaralı kaç? İzmir Narlıdere yangını son durum! Görüntüler şoke etti...

İZMİR FOLKART YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.