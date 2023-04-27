SON DAKİKA İZMİR FOLKAR'TA YANGIN! İzmir Folkart yangını neden çıktı, ölü ve yaralı kaç? İzmir Narlıdere yangını son durum! Görüntüler şoke etti...

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Rezidans'ta çıkan yangın görenleri şoke etti. Sosyal medyada gündem haline gelen yangın için birçok kişi ölü ve yaralı olup olmadığını araştırıyor. İşte İzmir'de yangınında son durum...
İZMİR FOLKART YANGINI NEDEN ÇIKTI?
Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.. Yangında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, bina sakinleri ekiplerce tahliye ediliyor..