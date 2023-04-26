Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den 7'linin küçük ortaklarına bombardıman: Türkiye'ye kurulmuş tuzak

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 7'li koalisyon ve özellikle Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'a yüklendi.

Babacan ve Davutoğlu'nun millete kazık attığını söyleyen İnce, "CHP listelerinde garanti yerlere yerleşen bu arkadaşların, Türkiye'ye ve milletimize nasıl bir tuzak kuracaklarını hep birlikte yaşayacağız" dedi.

"İPLERİ HEP DIŞARIDADIR"

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen Muharrem İnce'yle ilgili bir soruyu yanıtlamıştı. Babacan, "İnce ikinci tura kalırsa kendisine oy vermem" demişti.