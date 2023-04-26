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    • Haberler
    • 26.04.2023 15:09
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    • 26.04.2023 15:35
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    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den 7'linin küçük ortaklarına bombardıman: Türkiye'ye kurulmuş tuzak

    Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, hedefinde bir kez daha 7'li koalisyonun küçük ortakları DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu var. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İnce, ikinci tura kalması durumunda kendisine oy vermeyeceğini söyleyen Babacan'a yönelik, "Bu tipler hiçbir zaman bu toprakların evlatlarına destek olmazlar. İpleri hep dışarıdadır." ifadelerini kullandı. İnce, 90 yaşındaki halasını dahi ikna edemediğini söyleyerek Davutoğlu'nu da eleştirdi. Seçime CHP listelerinden girmesine karşın seçmenlerinin CHP'ye oy vermeyeceğini söyleyen Babacan'a tepki göstererek 7'li koalisyonu topa tutan İnce, "Bu Türkiye’ye kurulmuş bir tuzaktır." dedi.

    takvim.com.tr
    İnce’den 7’linin küçük ortaklarına bombardıman

    Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 7'li koalisyon ve özellikle Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'a yüklendi.

    Babacan ve Davutoğlu'nun millete kazık attığını söyleyen İnce, "CHP listelerinde garanti yerlere yerleşen bu arkadaşların, Türkiye'ye ve milletimize nasıl bir tuzak kuracaklarını hep birlikte yaşayacağız" dedi.

    "İPLERİ HEP DIŞARIDADIR"
    Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen Muharrem İnce'yle ilgili bir soruyu yanıtlamıştı. Babacan, "İnce ikinci tura kalırsa kendisine oy vermem" demişti.

    Bu sözlerin ardından Muharrem İnce'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. İnce, "Bu tipler hiçbir zaman referansını Atatürk'ten alan bu toprakların evlatlarına destek olmazlar. İpleri hep dışarıdadır." dedi.

    "İNCE İKİNCİ TURA KALIRSA OY VERMEM" TARTIŞMASI
    FETÖ'cülerin ve onları destekleyenlerin oylarını istemediğini daha önce de söylediğini belirten İnce, "Kendisine, açıklaması için ve maskesini kendi düşürdüğü için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        Yaşananların ardından Muharrem İnce, 'Seçime günler kaldı' başlıklı bir video paylaştı.

        7'li koalisyonu yerden yere vuran Muharrem İnce şu açıklamalarda bulundu:

        "DAVUTOĞLU HALASINI BİLE İKNA EDEMEMİŞ"
        "Türkiye bir kader seçimine doğru gidiyor. Sayılı günler kaldı. Ancak altılı masadan garip sesler geliyor. Sayın Davutoğlu, 90 yaşındaki halasını dahi ikna edemediğini söylüyor.

        "CHP'YE OY VERMEYECEĞİNİ SÖYLÜYOR"
        Sayın Babacan, 'Tabanımızın hepsinin CHP'ye oy vermeyeceğini, CHP'lilere ilettik' diyor. Daha önce de Türklük tartışması açıyor. Anayasa'nın ilk dört maddesini tartıştırıyor. 'İkinci tura kalırsa Muharrem İnce'ye oy vermem' diyor. 'İkinci tura kalırsa Muharrem İnce'ye oy vermem' demekle aslında birinci turda da ne yapacağının belli olmadığını söylüyor.

            "BU TÜRKİYE'YE BİR TUZAKTIR"
            Yani bunun Türkiye meali şudur: 'Biz listelere girdik. CHP listelerine yerleştik. Yerimiz garanti. İster CHP'ye oy verin, ister vermeyin' diyor. Bu Türkiye'ye bir tuzaktır. Milletimize nasıl bir kazık ataklarını 15 Mayıs sabahı hep birlikte göreceğiz. Millet İttifakı doğru konumlanmamıştır.

            CHP VE İYİ PARTİ'YE ÇAĞRI
            Bunun doğrusu, CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi birlikte yapmalılardı. Bunu defalarca gündeme getirdim ama ne yazık ki bizi dinleyen olmadı. Seçim günü hep birlikte göreceğiz, CHP listelerinde garanti yerlere yerleşen bu arkadaşların, Türkiye'ye ve milletimize nasıl bir tuzak kuracaklarını hep birlikte yaşayacağız."

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            CHP’nin beş ayaklı trol ordusu
            Haberler Haberler Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den 7'linin küçük ortaklarına bombardıman: Türkiye'ye kurulmuş tuzak
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