Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Hakimlik savcılık mülakat sonuçları 2023! Adalet Bakanlığı sonuç ekranı...

HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mülakat sonuçları açıklandı.

26-27 Kasım 2022 Tarihlerinde ÖSYM Tarafından Yapılan İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Sonuçları için tıklayınız!

26-27 Kasım 2022 Tarihlerinde ÖSYM Tarafından Yapılan Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Geçiş Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Sonuçları için tıklayınız!

ADLİ VE İDARİ YARGI HAKİM VE SAVCISI OLABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar;

Türk vatandaşı olmak,

Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,