CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan malumun ilamı: "Tutum Belgesi" ile "Ortak Politikalar Metni" örtüşüyor

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, bazı önceliklerinden vazgeçen İYİ Parti'nin de yer aldığı altılı koalisyonun ortak metninin HDP'nin tutum belgesiyle örtüştüğünü bildirdi.
TAMAMINI KABUL ETTİK
CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, Partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, HDP ile işbirliklerini itiraf etti.
Tanrıkulu, Altılı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metninde, HDP'nin Eylül 2021'de ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesinin tamamını kabul ettiklerini beyan etti.
MADDELERİN TAMAMI ÖRTÜŞÜYOR
6'lı koalisyon, 30 Ocak 2023'te Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurmuş, metinde, HDP'nin Eylül 2021'de ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesinde yer alan maddelerin tamamının yer alması dikkat çekmişti.