Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 22.04.2023 08:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2023 09:03
    ABONE OL

    CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan malumun ilamı: "Tutum Belgesi" ile "Ortak Politikalar Metni" örtüşüyor

    7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP ile yaptığı kirli pazarlıkta nelere "evet" dediği sorusuna her günü daha güçlü cevaplar geliyor. Son olarak CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Kılıçdaroğlu'nun önüne HDP tarafından konulan "Tutum Belgesi"nin içerdiği maddelerle, 6'lı koalisyonun imzaladığı ortak mutabakat metninin örtüştüğünü belirtti. Tutum Belgesi, KHK'lıların kamuya dönüşü, özerklik, terör suçlularına af gibi skandal maddeler içeriyor.

    takvim.com.tr
    CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan malumun ilamı

    CHP'li Sezgin Tanrıkulu, bazı önceliklerinden vazgeçen İYİ Parti'nin de yer aldığı altılı koalisyonun ortak metninin HDP'nin tutum belgesiyle örtüştüğünü bildirdi.

    TAMAMINI KABUL ETTİK
    CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, Partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, HDP ile işbirliklerini itiraf etti.

    İYİ Parti'nin önceliklerinden vazgeçtiğini ve ortak bir metinde bir araya geldiklerini söyleyen Tanrıkulu, 6'lı Masa'nın liderlerinin imzaladığı 2 bin 400 maddelik metnin birçok noktasının HDP'nin tutum belgesiyle örtüştüğünü söyledi.

    Tanrıkulu, Altılı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metninde, HDP'nin Eylül 2021'de ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesinin tamamını kabul ettiklerini beyan etti.

    MADDELERİN TAMAMI ÖRTÜŞÜYOR
    6'lı koalisyon, 30 Ocak 2023'te Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurmuş, metinde, HDP'nin Eylül 2021'de ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesinde yer alan maddelerin tamamının yer alması dikkat çekmişti.

        Metinde, terör örgütü PKK'nın adının geçmemesi de dikkat çekerken, HDP'nin tutum belgesinde ise sınır dışı operasyonlara son verilmesi yer alıyor.

        HDP İLE GİZLİ PAZARLIK
        Terör örgütü PKK'nın nefes almasını sağlamak, Türkiye'nin kesintisiz ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü terör örgütleriyle mücadelesine son vermek amacıyla ilan edilen tutum belgesinin 6'lı koalisyon ilan ettiği ortak metnin içinde yer alması, HDP ile gizli pazarlığı gün yüzüne çıkartmıştı.

        SKANDAL TALEP ÖZERKLİK
        HDP'nin tutum belgesinde "Güçlü demokrasi, aynı zamanda yerinden ve yerelden yönetim anlayışını gerektirir" ifadesi ile özerklik niyeti açıkça ortaya konulurken, "Kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi acildir" maddesiyle terör örgütü PKK'ya destek veren HDP'li belediyelerin tekrar görev başına geçmesi isteniyor.

        "OPERASYONLAR DURSUN"
        Belgenin "Barışçı dış politika" başlığında ise sınır dışı operasyonlara son verilmesi isteniyor. Terör örgütüne can simidi olma arzusu ortaya konuyor. Yine pek çok maddede kimi yerlerde açık kimi yerlerde ise gizli şekilde Anayasa'ya aykırı taleplerin dile getirildiği görülüyor.

            KILIÇDAROĞLU İTİRAF ETMİŞTİ
            CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde ayaklarına giderek görüştüğü HDP'lilerle kameralar karşısında el sıkışarak HDP'nin de tutum belgesinde yer alan kayyum uygulamasına son verileceğini açıklamış, HDP'nin özerk yerel yönetimler talebine de yeşil ışık yakmıştı.

            Kılıçdaroğlu, yine HDP'nin tutum belgesinde yer alan KHK'lılara özgürlük vaadinde bulunmuştu.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            7’liye bir destek de PYD’den!
            Haberler Haberler CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan malumun ilamı: "Tutum Belgesi" ile "Ortak Politikalar Metni" örtüşüyor
                loading
                SON DAKİKA