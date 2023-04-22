CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan malumun ilamı: "Tutum Belgesi" ile "Ortak Politikalar Metni" örtüşüyor

"OPERASYONLAR DURSUN"

Belgenin "Barışçı dış politika" başlığında ise sınır dışı operasyonlara son verilmesi isteniyor. Terör örgütüne can simidi olma arzusu ortaya konuyor. Yine pek çok maddede kimi yerlerde açık kimi yerlerde ise gizli şekilde Anayasa'ya aykırı taleplerin dile getirildiği görülüyor.