2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali bileti KAÇ TL? Şampiyonlar Ligi İstanbul biletleri nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi finali BİLET FİYATLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için geri sayım başladı. İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri satışa sunuldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında UEFA Şampiyonlar Ligi Finali bilet fiyatları yer alıyor. 2022-2023 sezonu şampiyonu İstanbul'da belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi Finali bileti nasıl alınır? İşte detaylar...
2023 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BİLET FİYATLARI KAÇ TL?
1. Kategori 690 Euro,
2. Kategori 490 Euro
3. Kategori 180 Euro
4. Kategori 70 Euro olarak belirlendi.
Engelli biletleri ise 70 Euro'dan satışa sunulacak ve ücretsiz bir refakatçi bileti de içerecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BİLETLERİ NASIL ALINIR?
Biletler, UEFA'nın resmî bilet uygulaması "UEFA Mobile Tickets" aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak. Bilet sahiplerinin hem Android hem de İOS platformlarında mevcut olan bu uygulamayı mobil cihazlarına indirerek, biletlerini saklaması ve yönetmesi mümkün olacak.