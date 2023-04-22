Turuncu listedeki teröristlerle kol kola: CHP'li başkan PKK'lılara saldırı taktiği vermiş

PKK silahlı terör örgütü ile iltisaklı olan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ortaya çıktı.
TECE POLİS EVİNE TERÖR SALDIRISI
Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 26 Eylül'de Tece polis evine yönelik hain saldırı sonrası PKK terör örgütünün ildeki faaliyetlerine yönelik yapılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda terör örgütü işe iltisaklı olduğu tespit edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş gözaltına alındı. Gündeş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
TERÖRİSTLERİN AİLESİNE MADDİ DESTEK
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanık, Gündeş'in PKK/KCK örgüt yöneticileri ile gizli görüşmeler sağladığını, örgüt içerisinde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına illegal yollardan para aktardığını söyledi.