Son dakika: AK Parti Çukurova ilçe binasına saldırı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Rant beklentisine girecek değilim

TOGG ULUSLARARASI BİR MARKA

Lider dostlarımıza bu aracımızı gönderdik. Çok çok memnunlar. Sadece bir ulusal marka değil uluslararası bir marka TOGG. İnanıyorum ki ülkemde TOGG'u tercih edenler memnun kalacaklar.

ADANA'DA AK PARTİ'YE SALDIRI

Bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir beklenti içerisine girecek, bir rant beklentisine girecek değilim. Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını yapacaktır. Biz buralarda çok şehitler de verdik.