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    • 21.04.2023 08:51
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    Son dakika: AK Parti Çukurova ilçe binasına saldırı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Rant beklentisine girecek değilim

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Çıkıştı açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, AK Parti Çukurova ilçe binasına yönelik silahlı saldırıyla ilgili olarak, "Bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir beklenti içerisine girecek, bir rant beklentisine girecek değilim. Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını yapacaktır. Biz buralarda çok şehitler de verdik." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan bayram namazını Ayasofya’da kıldı

    Ramazan Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

    KARADENİZ GAZI
    Arkadaşlar dün akşam söylenmesi gereken ne varsa Karadeniz gazıyla ilgili söyledik. Karadeniz gazıyla ilgili öncelikle bir ay, ardından da bir yıl olmak üzere ücretsiz olarak vatandaşımızla buluşturacağız. Rabbim inşallah bereketli kılsın. Enerji ve Tabii Kaynaklar artık doğal gazın girmediği il içe bırakmayacak. Bir taraftan sismik, bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor. Bu rezervi arttırmak için ne gerekiyorsa yapılacak.

    DEPREM BÖLGESİNE ZİYARET
    Yarın Nurdağı'ndayım. Oradan Gaziantep'e geçeceğim yetiştirebilirsek Hatay'ı da ziyaret edeceğim. Seçim sürecinde de açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğiz. İstanbul ve Ankara ilçeleriyle devam ederken şehir mitinglerimizi de Artvin, Trabzon, Ordu Samsun bu şekilde devam edecek. Planlamalar yapılıyor. Gidilmemiş il bırakmak istemiyorum. Çalışmalarımıza devam edeceğim. Tüm hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı bir şekilde tamamlamak.

    TOGG ULUSLARARASI BİR MARKA
    Lider dostlarımıza bu aracımızı gönderdik. Çok çok memnunlar. Sadece bir ulusal marka değil uluslararası bir marka TOGG. İnanıyorum ki ülkemde TOGG'u tercih edenler memnun kalacaklar.

    ADANA'DA AK PARTİ'YE SALDIRI
    Bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir beklenti içerisine girecek, bir rant beklentisine girecek değilim. Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını yapacaktır. Biz buralarda çok şehitler de verdik.

        Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Erdoğan, bayramlaşma sırasında çocuklara oyuncak dağıttı.

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        Haberler Haberler Son dakika: AK Parti Çukurova ilçe binasına saldırı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Rant beklentisine girecek değilim
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