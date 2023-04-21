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    • 21.04.2023 10:13
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    • 21.04.2023 10:13
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    Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı: Milat olsun

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu bayram, gönüller yapmak, eksiği tamamlamak, azı çoğaltmak için bir milat olsun." ifadelerini kullandı.

    AJANSLAR
    Emine Erdoğan’dan bayram tebriği

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

    "BU BAYRAM BİR MİLAT OLSUN"
    Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özlemle beklediğimiz Ramazan Bayramı'na kavuşmanın buruk sevincini yaşıyoruz. Bu bayram, gönüller yapmak, eksiği tamamlamak, azı çoğaltmak için bir milat olsun. Hatırlanmayı, tebessümü, hoş sohbeti bekleyen yüreklere dost elimizi uzatmaya devam edelim. Milletimizin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

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