Son anket sonuçları belli oldu! Areda Survey duyurdu... Erdoğan damgası!
Türkiye 14 mayıs seçimleri için geri sayıma başlarken oy oranları da merak ediliyor. Anket şirketleri vatandaşın nabzını yoklamayı sürdürüyor. Son olarak Areda Survey tarafından 12-14 Nisan tarihleri arasında 10 bin 136 kişinin katılımıyla yapılan anketin sonuçları açıklandı. Ankete göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimi ilk turda kazanıyor. İşte 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın son oy oranları...
Türkiye 14 mayıs seçimleri için geri sayıma başlarken oy oranları da merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın yarışacağı seçime ilişkin anket sonuçları da geliyor.
AREDA SURVEY ANKET SONUÇLARINI YAYINLADI
Areda Survey tarafından yapılan Siyasal Eğilim Araştırması'nda dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Ankete katılan vatandaşlara ilk olarak "14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde kime oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.
BAŞKAN ERDOĞAN İLK TURDA KAZANIYOR
Ankete katılan vatandaşların yüzde 50,8'i Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oy kullandı. Bu sonuca göre Başkan Erdoğan, ilk turda seçimi kazanıyor.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yüzde 4,5, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 1,6 oy aldı.