Son anket sonuçları belli oldu! Areda Survey duyurdu... Erdoğan damgası!

AREDA SURVEY ANKET SONUÇLARINI YAYINLADI

Areda Survey tarafından yapılan Siyasal Eğilim Araştırması'nda dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Ankete katılan vatandaşlara ilk olarak "14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde kime oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.