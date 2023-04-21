Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kato Dağı'ndaki askerlere bayram tebriği

Son dakika haberi... Bayramın 1. günüde Hakkari Mahya Tepe Üs Bölgesi'ne giden İçişleri Bakan Süleyman Soylu, "Bu üs bölgesi yeni yapıldı. Bu bölge Tunceli'den Karandeniz'e kadar lojistik geçiş merkeziydi. Geçen yıl 8 terörist öldürülerek, burası tamamen temizlendi." ifadelerini kullandı.

"TERÖRİST TAKIMINA ÜS İMKANI VERMEDİNİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm komuta kadrosu, tüm er, erbaş kadrosunu, şahsım, ailem, milletim adına bayramlarını tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Sizin bu kahramanlıklarınız, bu üs bölgesinden, bu terörist takımına buraları üs edinme imlkanı vermediniz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu vesileyle tüm şehitlerimize bu mübarek bayram sabahında Allah'ında rahmet eylesin. Rabbim onları habibine komşlu ettiği gibi, bilzeri de o makama eriştirsin, bizleri de inşallah habibine komşu etsin. Sizlerin de bu vesile ile bayramınızı tebrik ediyorum, ailerinizle birlikte böyle bir bayramı yaşamayı fırsat nasip etsin niyazında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Milletimizin ve İslâm âleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bizleri bir bayrama daha ulaştıran Rabbime hamdediyorum. Depremlerde ve sellerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." ifadeleriyle bayram tebriğinde bulundu.