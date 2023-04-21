Başkan Erdoğan'dan Sultanahmet Camii'nin yeniden ibadete açılışında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Çok farklı bir mekandayız ve bu mekanda Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Ne mutlu bizlere ki bu restorasyon çalışmalarını anlamlı günde bitirdik ve bugün de Cuma gününe isabet eden Ramazan Bayramı vesilesiyle iki bayramı bir arada yaşadık.

3 yıl önce bir Cuma günü Ayasofya'yı ibadete açmıştık. Hamdolsun o günden beri Ayasofya hep dolu hep canlı. Uzun bir hasretin ardından bu hasret şimdi dolu dolu gideriliyor. Bugün Cuma namazımızda restorasyonun bitmesi nedeniyle Sultanahmet Camimizde eda ettik.

"MUHALEFET DİYANETİ KALDIRIP İNANÇ BİLMEM NE BAŞKANLIĞI KURACAKMIŞ"

Bu güzel çalışmada emeği geçenleri başta Bakanım olmak üzere hepsini milletim adına tebrik ediyorum. Sultanahmet Cami İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir, hatta belki de ilkidir. Burası sadece bir cami değil, medresesi, kasrı, arastası, hamamı, çeşmesi, sebili ve birçok birimiyle burası kelimenin tam bir anlamıyla külliyedir. İstanbul'un merkezi konumundaki bu bölgeyi kuruluşundaki bütünlüğü muhafaza etmemiz gerekiyor. Ata yadigarı eserleri korumak kollamak bizim en başta gelen görevimizdir. Muhalefet ne diyor, gelince Diyanet'i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye birşey kuracaklarmış.