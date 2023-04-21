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    • Haberler
    • 21.04.2023 10:35
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    • 21.04.2023 14:56
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    Başkan Erdoğan'dan Sultanahmet Camii'nin yeniden ibadete açılışında önemli açıklamalar

    Restorasyonu 2018'den beri devam eden Sultanahmet Camii, bugün Cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı. Cami, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cemaat ile buluştu. Başkan Erdoğan cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Muhalefetin Diyanet açıklamasına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. 14 Mayıs'ta onları siyasi mevta haline getireceğiz." dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen terörün siyasi ayağı HDP 2023 seçimleri için parti beyannamesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatıp yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağını açıklamıştı

    AJANSLAR
    14 Mayıs’ta siyasi mevta olacaklar!

    Restorasyonu 2018'den beri devam eden Sultanahmet Camii, Cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı. Cami, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cemaat ile buluştu.

    14 MAYIS'TA SİYASİ MEVTA OLACAKLAR! | VİDEO İZLE

    Başkan Erdoğan cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Muhalefetin Diyanet açıklamasına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. 14 Mayıs'ta onları siyasi mevta haline getireceğiz." dedi.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Çok farklı bir mekandayız ve bu mekanda Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Ne mutlu bizlere ki bu restorasyon çalışmalarını anlamlı günde bitirdik ve bugün de Cuma gününe isabet eden Ramazan Bayramı vesilesiyle iki bayramı bir arada yaşadık.

    3 yıl önce bir Cuma günü Ayasofya'yı ibadete açmıştık. Hamdolsun o günden beri Ayasofya hep dolu hep canlı. Uzun bir hasretin ardından bu hasret şimdi dolu dolu gideriliyor. Bugün Cuma namazımızda restorasyonun bitmesi nedeniyle Sultanahmet Camimizde eda ettik.

    "MUHALEFET DİYANETİ KALDIRIP İNANÇ BİLMEM NE BAŞKANLIĞI KURACAKMIŞ"
    Bu güzel çalışmada emeği geçenleri başta Bakanım olmak üzere hepsini milletim adına tebrik ediyorum. Sultanahmet Cami İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir, hatta belki de ilkidir. Burası sadece bir cami değil, medresesi, kasrı, arastası, hamamı, çeşmesi, sebili ve birçok birimiyle burası kelimenin tam bir anlamıyla külliyedir. İstanbul'un merkezi konumundaki bu bölgeyi kuruluşundaki bütünlüğü muhafaza etmemiz gerekiyor. Ata yadigarı eserleri korumak kollamak bizim en başta gelen görevimizdir. Muhalefet ne diyor, gelince Diyanet'i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye birşey kuracaklarmış.

    "SİYASİ MEVTA HALİNE GETİRECEĞİZ"
    Yuh yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka birşey beklenebilir mi? 14 Mayıs bunların sonu olmalı. Hükümetlerimiz döneminde sınırlarımız içinde dışındaki ecdad emanetine biz sahip çıktık.

    Gerek içeride gerek yurt dışında eserleri ihya edeceğiz. Güzel bir eseri inşa etmek ayrı bir eserdir, asırlar sonra eski güzelliğine kavuşturmak ayrı bir güzeldir. Ayasofya'nın minarelerini ele aldık, ihya ediyoruz. Sadece Ayasofya'daki olumsuz mührü kazıyıp atmak yetmez dedik, 86 yıl sonra açtık, inşa çalışmalarımıza devam edeceğiz.

        Şöyle minarelere baktığımız zaman bu yükselen minareler bize ayrı bir gurur veriyor. Bu emaneti asırlar boyu yaşayacak şekilde yeni nesillere bırakacak restorasyon gerçekleştirdik.

        14 Mayıs'a kadar gece gündüz demeden çalışıyor muyuz, gayret ediyor muyuz? Ben size inanıyorum, güveniyorum. İnşallah sizlerle beraber durmak yok yola devam. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.

        TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI HDP SEÇİM BEYANNAMESİNDE DİYANETİ KAPATACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
        Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen terörün siyasi ayağı HDP 2023 seçimleri için parti beyannamesinde Diyanet İşleri Başkanlığı kapatıp yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağını açıklamıştı

            İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, hazırlıkları devam eden caminin restorasyon sürecini anlattı.

            "SADECE 5 AY KAPALI KALDI"
            Çelebi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün restorasyonu devam eden camileri ilkesel olarak ibadete ve ziyarete kapatmadığını söyledi.

            Çelebi, "Sultanahmet Camii'nde de 5 yıl boyunca sadece 5 ay kadar kapalı kalma durumu oldu. Bunun sebebi de camiinin içerisine kurulan ve sonra sökülen çelik platformdan dolayı. Onun dışındaki zamanda, sınırlı kapasite de olsa hizmet vermeye devam edildi." dedi.

            "3 MİNAREDE SIKINTI TESPİT EDİLDİ"
            Çelebi, restorasyon süreçlerinde öncelikli olarak yapıların güvenliği ile statiğine baktıklarını aktardı.

            Çelebi, "Sultanahmet Camii'nin yarınlara ulaştırılması ve deprem güvenliği açısından beton duvarların bütün kontrollerini, zemin etütlerini ve minarenin statik kontrollerini yaptık. 3 minaremizde bir sıkıntı tespit edildi. Hızlı bir şekilde onaylı kurul projelerini alarak, bu minarelerin taşları tek tek sökülüp uygun bakım ve onarımları yapıldı. Tekrar aynı şekilde uygun yöntemle minare kurum işlemleri tamamlandı." diye konuştu.

                "AVİZEDE 1835 DAMGASINA RASTLANDIK"
                Çelebi, iç mekan çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini vurguladı.

                Çelebi, şöyle devam etti:
                "1200 metrekarelik bu alanı önce çelik ayaklarla, çelik profillerle kapattık. Daha sonra bunun üstündeki çalışmalarımız, kubbede kalem işleri, altın varak işlemleri, taş temizliği, pencerelerdeki detaylar, çimentodan arındırma işlemleri şeklinde devam etti. Cami içerisinde tüm aydınlatma ve elektrik aksamlarının hepsini değiştirdik. İçeride bulunan tüm avizeleri tek tek sökerek, kendi laboratuvarlarımızda, bakım, onarımlarını yaptık. Ortada bulunan büyük avizede, temizlik esnasında 1835 damgasına rastladık ki bu, avizelerin 2. Mahmut döneminde yapıldığını bize gösteriyor.

                "ÖRTÜLERİN HEPSİNİ DEĞİŞTİRDİK"
                Yine caminin üzerini kaplayan yarım kubbesi, çevre kubbesi ve ana kubbenin üzerindeki tüm kaplama örtülerinin hepsini değiştirdik. Sultanahmet Camii mimarı Sedefkar Mehmet Ağa aynı zamanda camideki ahşap işlerin, kepenklerin ustalığını yapmış. Bunların da marangozhanemizde tüm bakım, onarımlarını tamamladık. Daha sonra avlulu revakta, yaklaşık 5 bin tane mermer blok, tek tek numaralandırarak yerlerinden kaldırıp, uygun durumu getirilip, işlemleri yapıldıktan sonra yerlerine yerleştirildi."

                    "İZNİK ÇİNİLERİNİN BAKIMI YAPILDI"
                    Hayrullah Çelebi, Sultanahmet Camii'yi tarihi açıdan önemli kılan özelliklerden birisinin de çinileri olduğuna değindi.

                    Çelebi, "İçerisinde 20 bini aşkın özgün İznik çinilerini barındırmakta. Bunların tüm bakımları yapıldı. İnşallah bir dahaki restorasyonuna kadar Sultanahmet Camii kapanmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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                    Haberler Haberler Başkan Erdoğan'dan Sultanahmet Camii'nin yeniden ibadete açılışında önemli açıklamalar
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