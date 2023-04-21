Başkan Erdoğan'dan Sultanahmet Camii'nin yeniden ibadete açılışında önemli açıklamalar

Restorasyonu 2018'den beri devam eden Sultanahmet Camii, bugün Cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı. Cami, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cemaat ile buluştu. Başkan Erdoğan cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Muhalefetin Diyanet açıklamasına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. 14 Mayıs'ta onları siyasi mevta haline getireceğiz." dedi. Camide çinilerden kubbelere, halılardan aydınlatmalara kadar pek çok detay yenilendi.