2019'da İngiltere'de 4659 ebeveynle yapılan bir araştırmada yeni doğan bebekler üç aylık olana kadar annelere uykularından ortalama bir saat kaybederken babalar yaklaşık ne kadar kaybeder? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: 2019'da İngiltere'de 4659 ebeveynle yapılan bir araştırmada yeni doğan bebekler üç aylık olana kadar annelere uykularından ortalama bir saat kaybederken babalar yaklaşık ne kadar kaybeder?

A) Bir buçuk saat

B) Bir saat

C) Yarım saat

D) On beş dakika

Cevap: D şıkkı On beş dakika