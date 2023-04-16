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    • Haberler
    • 16.04.2023 21:41
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    • 16.04.2023 21:44
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    2019'da İngiltere'de 4659 ebeveynle yapılan bir araştırmada yeni doğan bebekler üç aylık olana kadar annelere uykularından ortalama bir saat kaybederken babalar yaklaşık ne kadar kaybeder?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," 2019'da İngiltere'de 4659 ebeveynle yapılan bir araştırmada yeni doğan bebekler üç aylık olana kadar annelere uykularından ortalama bir saat kaybederken babalar yaklaşık ne kadar kaybeder?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    2019’da İngiltere’de 4659 ebeveynle yapılan bir araştırmada yeni doğan bebekler üç aylık olana kadar annelere uykularından ortalama bir saat kaybederken babalar yaklaşık ne kadar kaybeder?

    2019'da İngiltere'de 4659 ebeveynle yapılan bir araştırmada yeni doğan bebekler üç aylık olana kadar annelere uykularından ortalama bir saat kaybederken babalar yaklaşık ne kadar kaybeder? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: 2019'da İngiltere'de 4659 ebeveynle yapılan bir araştırmada yeni doğan bebekler üç aylık olana kadar annelere uykularından ortalama bir saat kaybederken babalar yaklaşık ne kadar kaybeder?

    A) Bir buçuk saat

    B) Bir saat

    C) Yarım saat

    D) On beş dakika

    Cevap: D şıkkı On beş dakika

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    Haberler Haberler 2019'da İngiltere'de 4659 ebeveynle yapılan bir araştırmada yeni doğan bebekler üç aylık olana kadar annelere uykularından ortalama bir saat kaybederken babalar yaklaşık ne kadar kaybeder?
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