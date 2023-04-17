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    • Haberler
    • 17.04.2023 08:01
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    • 17.04.2023 08:15
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    Eski danışmanı Meral Akşener'in bombaladı! Hasan Sami Özvarinli'den isim isim FETÖ ifşası

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlarından Hasan Sami Özvarinli, istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Partiyi FETÖ'cülerin esir aldığını söyleyen Özvarinli, isim isim 3 kritik bölümde etkinliğe sahip olan FETÖ ilişkili kişileri açıkladı. Özvarinli, parti içindeki FETÖ ve HDP tehlikesiyle ilgili olarak Akşener'e mail gönderdiğini ve rapor sunduğunu belirtti.

    takvim.com.tr
    Eski danışmanı Meral Akşener’in bombaladı!

    İYİ Parti lideri Meral Akşener'in metin yazarlarından Hasan Sami Özvarinli, istifa etti. İstifasının ardından AK Parti'ye katılan Özvarinli şoke edici ifşaatlarda bulunarak, "İYİ Parti'de bütün kritik kapıları, Akşener'in yakın çevresini FETÖ'cüler tuttu. Milliyetçiler, geri plana itildi" ifadelerini kullandı.

    "MEMLEKET EMANET EDİLMEZ"
    İYİ Parti'de grup danışmanlığı yapan ve aynı zamanda Meral Akşener'in grup toplantısı konuşmalarının metin yazarlarından Hasan Sami Özvarinli, parti içerisinde yaşananlara isyan ederek istifa ederek AK Parti'ye geçti.

    Çarpıcı ifşaatlarda bulunan Özvarinli şunları söyledi: İYİ Parti'yi FETÖ'cüler esir aldı. Milliyetçiler geri plana itildi. İYİ Parti'de tüm kapıları FETÖ'cüler tuttu. İYİ Parti'deki bu insanlara memleket emanet edilmez.

    "RAPORLARIMI PAYLAŞIRIM"
    FETÖ ve HDP tehlikesiyle ilgili Meral Akşener'e gönderdiğim birçok maillim var. İki gün sonra çıkıp "Öyle şeyler olmadı" derlerse mail defterimi açarım.

        Ekrem İmamoğlu ile ilgili itirazlarımı, "Meral Akşener masadan kalk, bu masada HDP var bu masada FETÖ bağlantıları var" dediğim raporlarımı Türk milletiyle paylaşırım.

        "FETÖ 3 YERİ ESİR ALDI"
        FETÖ yapılanması İYİ Parti'nin insan kaynakları dediğimiz 3 önemli yerini esir aldı.

        Birinci ayak Meral Akşener'in özel kalem müdiresi olan FETÖ'den ihraç Esma Bekar, ikinci ayak İYİ Parti'nin Grup Müdürü Mustafa Tuna, üçüncü ayak ise benim bulunduğum birime amir yapılan FETÖ'nün ABD'deki vakfında yöneticilik yapan Türkiye'de ise KHK ile üniversiteden ihraç edilip hapis yatan Yüksel Korkmaz.

        Bu adam şimdi hem siyaset akademisi başkanı hem de Meral Akşener'in baş danışmanı.

        "İSSİZ'E ADAYLIK VERDİ"
        Meral Akşener İstanbul 3. bölgeden ikinci sıra milletvekili adaylığını şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu öldüren soysuza burs veren Vanlı işadamı Seyithan İssiz'e verdi. Gözümüzün içine sokarcasına Lütfi Türkkan'ı aday yaptılar.
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            Karmod
            Haberler Haberler Eski danışmanı Meral Akşener'in bombaladı! Hasan Sami Özvarinli'den isim isim FETÖ ifşası
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