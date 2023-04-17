Eski danışmanı Meral Akşener'in bombaladı! Hasan Sami Özvarinli'den isim isim FETÖ ifşası

Ekrem İmamoğlu ile ilgili itirazlarımı, "Meral Akşener masadan kalk, bu masada HDP var bu masada FETÖ bağlantıları var" dediğim raporlarımı Türk milletiyle paylaşırım.

"FETÖ 3 YERİ ESİR ALDI"

FETÖ yapılanması İYİ Parti'nin insan kaynakları dediğimiz 3 önemli yerini esir aldı.

Birinci ayak Meral Akşener'in özel kalem müdiresi olan FETÖ'den ihraç Esma Bekar, ikinci ayak İYİ Parti'nin Grup Müdürü Mustafa Tuna, üçüncü ayak ise benim bulunduğum birime amir yapılan FETÖ'nün ABD'deki vakfında yöneticilik yapan Türkiye'de ise KHK ile üniversiteden ihraç edilip hapis yatan Yüksel Korkmaz.