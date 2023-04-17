Eski danışmanı Meral Akşener'in bombaladı! Hasan Sami Özvarinli'den isim isim FETÖ ifşası

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in metin yazarlarından Hasan Sami Özvarinli, istifa etti. İstifasının ardından AK Parti'ye katılan Özvarinli şoke edici ifşaatlarda bulunarak, "İYİ Parti'de bütün kritik kapıları, Akşener'in yakın çevresini FETÖ'cüler tuttu. Milliyetçiler, geri plana itildi" ifadelerini kullandı.
"MEMLEKET EMANET EDİLMEZ"
İYİ Parti'de grup danışmanlığı yapan ve aynı zamanda Meral Akşener'in grup toplantısı konuşmalarının metin yazarlarından Hasan Sami Özvarinli, parti içerisinde yaşananlara isyan ederek istifa ederek AK Parti'ye geçti.
Çarpıcı ifşaatlarda bulunan Özvarinli şunları söyledi: İYİ Parti'yi FETÖ'cüler esir aldı. Milliyetçiler geri plana itildi. İYİ Parti'de tüm kapıları FETÖ'cüler tuttu. İYİ Parti'deki bu insanlara memleket emanet edilmez.
"RAPORLARIMI PAYLAŞIRIM"
FETÖ ve HDP tehlikesiyle ilgili Meral Akşener'e gönderdiğim birçok maillim var. İki gün sonra çıkıp "Öyle şeyler olmadı" derlerse mail defterimi açarım.