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    • 23.05.2022 08:50
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    • 23.05.2022 09:09
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    Firari FETÖ'cü Arif Erdem'in nerede olduğu ortaya çıktı! İşte son görüntüsü

    15 Temmuz 2016'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün üyeleri firar ettikleri ülkelerde tek tek tespit ediliyor. FETÖ'cü eski futbolcu Arif Erdem 1,5 yılın ardından New York'ta ortaya çıktı. ABD'nin daha önce yerinin bilinmediğini söylediği firari FETÖ'cü Erdem'in ABD'de olduğu bu fotoğraflarla belgelenmiş oldu.

    FETÖ’cü Arif ABD’de ortaya çıktı

    15 Temmuz 2016'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün üyeleri firar ettikleri ülkelerde tek tek tespit ediliyor.

    Türkiye'nin talebi üzerine ABD'nin yerinin bilinmediğini söylediği firari FETÖ'cü Arif Erdem, 1,5 yıl aradan sonra ortaya çıktı.

    FETÖ'CÜ ARİF ERDEM'İN NEREDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
    FETÖ'cü Arif Erdem'in yeni adresinim New York olduğu öğrenildi. 24 TV'nin aktardığına göre bir restoranda yemek yediği görünen firari FETÖ'cünün, ABD'de olduğu bir Türk vatandaşının kayda aldığı fotoğraflarla kanıtlandı.


    İşte FETÖ'cü Erdem'in son görüntüsü...

    TÜRKİYE ABD'DEN TALEP ETMİŞTİ
    Türkiye, ABD'den firari FETÖ'cü ve eski futbolcu Arif Erdem'in iade edilmesini talep etmiş ancak Erdem'in yerinin bilinmediği gerekçesiyle iade talebi gerçekleştirilememişti.

    2020'DE VIRGINIA'DA GÖRÜNMÜŞTÜ
    FETÖ'cü Arif Erdem, ilk olarak 24 Ocak 2020 tarihinde Virginia'nın Manassas şehrinde ortaya çıktı.

        Arif Erdem, aradan yaklaşık 1,5 yıl geçtikten sonra bu kez New York'ta bir restoranda yemek yerken görüntülendi. Bir Türk vatandaşı FETÖ firarisini tanıdı ve o anları kayda aldı.

        FETÖ ELEBAŞIYLA 289 KEZ GÖRÜŞME
        Firari FETÖ'cü Arif Erdem'in 2012-2013 yıllarında FETÖ elabaşı Fetullah Gülen'in kullandığı cep telefonuyla 289 kez görüştüğü ve mesajla iletişim kurduğu belirlenmişti.

        Arif Erdem aynı zamanda ByLock kullanıcısıydı bir gizli tanık beyanına göre örgütte imam olarak nitelendiriliyordu.

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        Haberler Güncel Firari FETÖ'cü Arif Erdem'in nerede olduğu ortaya çıktı! İşte son görüntüsü
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