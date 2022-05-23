Firari FETÖ'cü Arif Erdem'in nerede olduğu ortaya çıktı! İşte son görüntüsü

15 Temmuz 2016'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün üyeleri firar ettikleri ülkelerde tek tek tespit ediliyor.
Türkiye'nin talebi üzerine ABD'nin yerinin bilinmediğini söylediği firari FETÖ'cü Arif Erdem, 1,5 yıl aradan sonra ortaya çıktı.
FETÖ'CÜ ARİF ERDEM'İN NEREDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
FETÖ'cü Arif Erdem'in yeni adresinim New York olduğu öğrenildi. 24 TV'nin aktardığına göre bir restoranda yemek yediği görünen firari FETÖ'cünün, ABD'de olduğu bir Türk vatandaşının kayda aldığı fotoğraflarla kanıtlandı.
İşte FETÖ'cü Erdem'in son görüntüsü...
TÜRKİYE ABD'DEN TALEP ETMİŞTİ
Türkiye, ABD'den firari FETÖ'cü ve eski futbolcu Arif Erdem'in iade edilmesini talep etmiş ancak Erdem'in yerinin bilinmediği gerekçesiyle iade talebi gerçekleştirilememişti.
2020'DE VIRGINIA'DA GÖRÜNMÜŞTÜ
FETÖ'cü Arif Erdem, ilk olarak 24 Ocak 2020 tarihinde Virginia'nın Manassas şehrinde ortaya çıktı.