Son dakika: İYİ Parti’de şok istifa! Meral Akşener’in danışmanı Hasan Sami Özvarinli AK Parti'ye katıldı

Son dakika haberi.. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa ettiğini ve AK Parti'ye katıldığını açıkladı.

HASAN SAMİ ÖZVARİNLİ KİMDİR?

Dr. Hasan Sami Özvarinli 1983'de Kayseri Kocasinan İlçesi Gevher Nesibe Mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de okuduktan sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesin'den mezun olarak sağlık alanında göreve başladı.

2009'da İncesu Devlet Hastanesinde görev alarak başladı. Okul yıllarında Sivas ve Kayseri Ülkü Ocakları yönetimlerinde görevlerde bulundu. 2010'da İncesu Devlet Hastanesi Başhekimliği ve İncesu Sağlık Grup Başhekimliği görevine atandı. 2013'de bu görevinde istifa ederek devlet memuriyetine son verdi.

2014-2016 yıllarında da MHP Melikgazi İlçe Yönetim Kurulunda görev yaptı. Özvarinli bazı özel hastanelerde başhekimlik görevlerinde bulundu.

Evli ve 2 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.