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    • 15.04.2023 23:42
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    • 15.04.2023 23:42
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    Kardeşlerim İZLE! Kardeşlerim 86. bölüm TEK PARÇA, FULL HD, 4K ATV Youtube İZLE!

    Kardeşlerim dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Her cumartesi ATV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. n "Mutluluğun resmini çizemeyiz ama umudumuzun heykelini bile dikeriz!" sözleri dikkatleri çekerken yapım üç kardeşin hayata tutunma hikayesini anlatıyor. İşte Kardeşlerim 86. bölüm...

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim 86. bölüm izle!

    Kardeşlerim izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte detaylar...

    ATV CANLI İZLE

    ATV CANLI YAYIN

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Mutluluğun resmini çizemeyiz ama umudumuzun heykelini bile dikeriz!"

        Berk'in biyolojik annesi Serpil'i yaralayan Ayla, Şengül'le birlikte ne yapacağını düşünürken, Zehra'nın suç çetesinden aldığı para dolu çanta, Asiye ve Doruk'un başını çok büyük bir belaya sokar.

        Tüm Eren ailesi ve Akifler, Doruk ile Asiye'nin içine düştüğü duruma, hep birlikte bir çare ararlar. Ahmet ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, çocuklar hiç beklemedikleri bir anda, akıl almaz büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırlar.
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        Haberler Televizyon Kardeşlerim İZLE! Kardeşlerim 86. bölüm TEK PARÇA, FULL HD, 4K ATV Youtube İZLE!
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