'İYİ'ce eridi! Liste krizinde istifaların ardı arkası kesilmiyor: Son kopuş Balıkesir'de

7'li koalisyonda HDP krizi dallanıp budaklanıyor. İYİ Parti'de büyük kopuşlara neden olan kriz, istifalarla katmerleniyor.
AĞIRALİOĞLU BIRAKTI!
İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, ortak aday dayatması ve HDP birlikteliği gerekçe göstererek partisinden istifa etmişti.
Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletvekilliği adaylığına başvurmadığını söylemişti.
Ağıralioğlu, şöyle konuştu:
"İYİ Parti ile olan siyasi beraberliğimi nihayete erdiriyorum. Nihayete erdirdiğim şey sadece İYİ Partinin kırmızı çizgileri olarak bildiğim ve asla ihlal edilmesin diye kudret dilediğim şeylerdir, yani ben bugün İYİ Partiye kem söz etmem, arkadaşlarımdır. Onlara dilediğim kudret şudur; beraber oldukları zeminde kırmızı çizgileri ihlal edilirse kırmızı çizgilerinin ihlaline mukabele edecek kadar kuvvetli olmalarıdır. Kırarak, dökerek değil zerafetle, nezaketle, terbiyeyle veda ederek siyasi mücadelemize yine devam edeceğiz."
ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
İYİ Parti Konya milletvekili adayı Süleyman Şenol, partisinin açıkladığı milletvekilliği aday listesinde istediği sıra yer almadığı için partisinden istifa ettiğini ve adaylıktan çekildiğini açıkladı. Şenol açıklamasında ise İYİ Parti lideri Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi.
Şenol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlkeli siyasetin, ülkeyi yönetebilme kabiliyetini gösteren en temel erdem olduğuna inanıyorum. Bu erdeme sahip olmayan bir genel başkanın, milletimizi geçtiği bu darboğazdan kurtarmaya ehil olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
LİSTELER VERİLDİ AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE
Milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından İYİ Parti'den istifa haberlerinin ardı arkası kesilmedi.