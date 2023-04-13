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    • Haberler
    • 13.04.2023 15:41
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    • 13.04.2023 15:41
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    'İYİ'ce eridi! Liste krizinde istifaların ardı arkası kesilmiyor: Son kopuş Balıkesir'de

    7'li koalsiyon HDP ile ortaklık ve yaşanan liste krizi parti içi kazanların kaynamasına neden oldu. İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu gibi kurucu ve uzun süre yöneticilik yapmış isimlerin yanında, taşra teşkialtlarından da kopmalar devam ediyor. Son olarak Balıkesir'de Meclis üyesi Ömer Öztürk, istifasını duyurdu. İstifanın ardında, CHP'nin HDP ile götürdüğü pazarlık sürecine karşı İYİ Parti'nin sessizliğinin yer aldığı belirtildi.

    takvim.com.tr
    Liste krizinde istifaların ardı arkası kesilmiyor

    7'li koalisyonda HDP krizi dallanıp budaklanıyor. İYİ Parti'de büyük kopuşlara neden olan kriz, istifalarla katmerleniyor.

    AĞIRALİOĞLU BIRAKTI!
    İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, ortak aday dayatması ve HDP birlikteliği gerekçe göstererek partisinden istifa etmişti.

    Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletvekilliği adaylığına başvurmadığını söylemişti.

    Ağıralioğlu, şöyle konuştu:
    "İYİ Parti ile olan siyasi beraberliğimi nihayete erdiriyorum. Nihayete erdirdiğim şey sadece İYİ Partinin kırmızı çizgileri olarak bildiğim ve asla ihlal edilmesin diye kudret dilediğim şeylerdir, yani ben bugün İYİ Partiye kem söz etmem, arkadaşlarımdır. Onlara dilediğim kudret şudur; beraber oldukları zeminde kırmızı çizgileri ihlal edilirse kırmızı çizgilerinin ihlaline mukabele edecek kadar kuvvetli olmalarıdır. Kırarak, dökerek değil zerafetle, nezaketle, terbiyeyle veda ederek siyasi mücadelemize yine devam edeceğiz."

    ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
    İYİ Parti Konya milletvekili adayı Süleyman Şenol, partisinin açıkladığı milletvekilliği aday listesinde istediği sıra yer almadığı için partisinden istifa ettiğini ve adaylıktan çekildiğini açıkladı. Şenol açıklamasında ise İYİ Parti lideri Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi.

    Şenol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlkeli siyasetin, ülkeyi yönetebilme kabiliyetini gösteren en temel erdem olduğuna inanıyorum. Bu erdeme sahip olmayan bir genel başkanın, milletimizi geçtiği bu darboğazdan kurtarmaya ehil olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    LİSTELER VERİLDİ AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE
    Milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından İYİ Parti'den istifa haberlerinin ardı arkası kesilmedi.



        İKİ İSİM DAHA İSTİFA ETTİ
        28. Dönem Erzurum Milletvekili 6. sıra adayı Esra Akpınar ile Yalova'dan 3. sıra milletvekili adayı Elif Akyol Tosun, adaylıktan istifa ettiklerini duyurdu.




        2018 seçimlerinde Yalova'dan İYİ Parti'den 2. sıra adayı olan Diş Hekimi Elif Akyol Tosun, 28. Dönem Yalova Milletvekili 3. sıra adayı olarak açıklanmıştı.

        Tosun, stifasını vererek hem partiden hem de milletvekili adaylığından istifa etiğinini duyurdu.

            BİR İSTİFADA KIRKLARELİ
            Kırklareli'de İYİ Parti 3'üncü sıra milletvekili adayı Hilmi Kahraman, adaylıktan istifa etti.

            Kırklareli'de İYİ Parti, milletvekili adaylığı için 1'inci sırada Türker Yörükçüoğlu, 2'nci sırada Sibel Pişkin ve 3'üncü sırada Hilmi Kahraman'ı gösterdi. Hilmi Kahraman, milletvekili adaylığından istifa ettiğini açıkladı. Kahraman, yazılı açıklamasında, "3 Mart'ta; bize adaylık konusunda dayatma yapılıyor deyip masadan kalkan iradenin, Kırklareli'de aday adayı dahi olmayan bir kişiyi aday olarak dayatması kabul edilemez ve doğru değil. Halkımıza, teşkilatlarımıza ve tüm adaylarımıza yapılan haksızlığa işaret etmek için İYİ Parti Kırklareli milletvekili adaylığımdan istifa ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısı ne ise onun olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

            İYİ PARTİ İÇİN ŞOK İDDİA
            Ayrıca aday olmak için Şanlıurfa İl Başkanlığı görevinden istifa eden Fedai Çakmaklı da eleştirilerini sürdürdü. İYİ Parti yönetimine dikkat çeken bir iddiada bulundu. "Maalesef ciddi paraların, benim de listede olmadığımı buradan ifade etmek istiyorum. artimizi, davamızı hiç paraya sattılar" diyerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

            SON DARBE BALIKESİR'DE
            Susurluk İlçe Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi İYİ Partili Ömer Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Susurluk'ta İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden olan ve son 8 yıldır aktif olarak siyaset yapan Meclis üyesi Öztütk'ün ani istifası Balıkesir'de şoke etkisi yarattı.

            İYİ Partili Ömer Öztürk'ün istifasında belirttiği, "yaşanan son siyasi gelişmeler" açiklamasının altında, CHP'nin HDP ile olan yakın ilişkilerinin olduğu ve bu durumdan bazı CHP'li isimler de dahil İYİ Partili isimleri rahatsız etmesi olduğu belirtiliyor.
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                Emlak Konut
                Haberler Haberler 'İYİ'ce eridi! Liste krizinde istifaların ardı arkası kesilmiyor: Son kopuş Balıkesir'de
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