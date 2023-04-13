'İYİ'ce eridi! Liste krizinde istifaların ardı arkası kesilmiyor: Son kopuş Balıkesir'de

Kırklareli'de İYİ Parti, milletvekili adaylığı için 1'inci sırada Türker Yörükçüoğlu, 2'nci sırada Sibel Pişkin ve 3'üncü sırada Hilmi Kahraman'ı gösterdi. Hilmi Kahraman, milletvekili adaylığından istifa ettiğini açıkladı. Kahraman, yazılı açıklamasında, "3 Mart'ta; bize adaylık konusunda dayatma yapılıyor deyip masadan kalkan iradenin, Kırklareli'de aday adayı dahi olmayan bir kişiyi aday olarak dayatması kabul edilemez ve doğru değil. Halkımıza, teşkilatlarımıza ve tüm adaylarımıza yapılan haksızlığa işaret etmek için İYİ Parti Kırklareli milletvekili adaylığımdan istifa ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısı ne ise onun olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

İYİ PARTİ İÇİN ŞOK İDDİA

Ayrıca aday olmak için Şanlıurfa İl Başkanlığı görevinden istifa eden Fedai Çakmaklı da eleştirilerini sürdürdü. İYİ Parti yönetimine dikkat çeken bir iddiada bulundu. "Maalesef ciddi paraların, benim de listede olmadığımı buradan ifade etmek istiyorum. artimizi, davamızı hiç paraya sattılar" diyerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

SON DARBE BALIKESİR'DE

Susurluk İlçe Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi İYİ Partili Ömer Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Susurluk'ta İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden olan ve son 8 yıldır aktif olarak siyaset yapan Meclis üyesi Öztütk'ün ani istifası Balıkesir'de şoke etkisi yarattı.