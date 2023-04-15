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    • 15.04.2023 18:01
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    • 15.04.2023 18:02
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    Fırat Çakıroğlu'nun katiline burs veren İYİ Partili Seyithan İzsiz'den skandal savunma! Meral Akşener'den alkış aldı

    7'li koalisyonda skandal adaylar her partide ayrı kavganın fitilini ateşliyor. İYİ Parti listelerinde yer alan skandal isimlerden biri de Seyithan İzsiz. İstanbul 3. bölge 2. sıradan milletvekili aday gösterilen İzsiz'in, Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo’ya burs verdiği ortaya çıkmıştı. Düzenlenen bir iftar programında konuşan Seyithan İzsiz, eleştirilerle ilgili olarak “Kim olduğunu sorgulamadan burs vermeye devam edeceğim” derken, Meral Akşener'in İzsiz'i alkışladığı görüldü. Görüntü büyük tepki çekti.

    takvim.com.tr
    Fırat Çakıroğlu’nun katiline burs verdi! Kendisini savundu

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin İstanbul 3. bölge 2. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Seyithan İzsiz hakkındaki iddialar sosyal medyada geniş yer bulmuştu. İzsiz'in, Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği iddia edilmişti.

    Düzenlediği iftar programında konuya değinen İzsiz, "Kim olduğunu sorgulamadan burs vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. İYİ Parti lideri Akşener'in de bu sözleri alkışladığı anlar dikkatlerden kaçmadı.

    AKŞENER DE ALKIŞLADI
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin İstanbul 3. bölge 2. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Seyithan İzsiz hakkındaki iddialar sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

    İzsiz'in, Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği iddia edilmişti. Düzenlediği iftar programında konuya değinen İzsiz, "Kim olduğunu sorgulamadan burs vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. İYİ Parti lideri Akşener'in de bu sözleri alkışladığı anlar dikkatlerden kaçmadı.

    İZSİZ'İ ADAY YAPAN AKŞENER'E PROTESTO
    Seyithan İzsiz'in İYİ Parti İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı gösterilmesine tepkiler devam ediyor. Ülkücü şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği iddia edilen İzsiz'e bir tepki de Bolu'da gösterildi.

        Bolu'da vatandaşlar İzsiz'in aday gösterilmesine ilişkin pankart hazırladı. İYİ Parti seçim otobüsü güzergahında bulunan üstgeçide asılan pankartta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaşlar sert tepki gösterdi.

        Akşener'e, "Şehit Fırat'ın PKK'lı katillerine burs veren Seyithan İzsiz'i hangi yüzle aday yaptın?" sorusunu yönelten vatandaşlar, "İP müdiresi sana yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

        SEMO'NUN AKRABALARININ DÜĞÜNÜNDE
        İzsiz'in burs iddiaları gündemdeki yerini korurken, Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'nun akrabalarının düğününe katıldığı da ortaya çıktı.

        Seyithan İzsiz'in 2016 yılında Nurullah Semo'nun akrabası olan Kemal Semo'nun düğününe katıldığı, sosyal medya hesabından düğünden bir kareyi paylaşarak, "Kemal Semo beyin düğün törenindeyiz. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin" notunu düştüğü belirlendi.
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            Batı da umudu kesti
            Haberler Haberler Fırat Çakıroğlu'nun katiline burs veren İYİ Partili Seyithan İzsiz'den skandal savunma! Meral Akşener'den alkış aldı
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