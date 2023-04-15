Fırat Çakıroğlu'nun katiline burs veren İYİ Partili Seyithan İzsiz'den skandal savunma! Meral Akşener'den alkış aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin İstanbul 3. bölge 2. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Seyithan İzsiz hakkındaki iddialar sosyal medyada geniş yer bulmuştu. İzsiz'in, Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği iddia edilmişti.
Düzenlediği iftar programında konuya değinen İzsiz, "Kim olduğunu sorgulamadan burs vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. İYİ Parti lideri Akşener'in de bu sözleri alkışladığı anlar dikkatlerden kaçmadı.
AKŞENER DE ALKIŞLADI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin İstanbul 3. bölge 2. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Seyithan İzsiz hakkındaki iddialar sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.
İzsiz'in, Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği iddia edilmişti. Düzenlediği iftar programında konuya değinen İzsiz, "Kim olduğunu sorgulamadan burs vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. İYİ Parti lideri Akşener'in de bu sözleri alkışladığı anlar dikkatlerden kaçmadı.
İZSİZ'İ ADAY YAPAN AKŞENER'E PROTESTO
Seyithan İzsiz'in İYİ Parti İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı gösterilmesine tepkiler devam ediyor. Ülkücü şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği iddia edilen İzsiz'e bir tepki de Bolu'da gösterildi.