Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'daki deprem konutlarının temel atma ve anahtar teslim töreninde "sivil anayasa" çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bin 432 konut temel atma töreni, 17 dükkanın anahtar teslimi ve 43 bin 500 metrekare alanına inşa edilip, 6 yılda tamamlanan 25 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, 700 kişilik konferans salonunu, bin 500 metrekarelik fuaye ve sergi salonu ile 500 araçlık otoparkı içinde barındıran Selahattin Eyyübi Cami ve Külliyesinin yer aldığı Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesinin açılışına katılmak üzere Diyarbakır'a geldi.

"BUNLARIN DERDİ KÜRT DEĞİL, BUNLAR KATİL, BUNLAR TERÖRİST"

Diyarbakır Yenişehir ilçesi Kışla Caddesinde hakla seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün bir kez daha dünyalar güzeli Dicle'nin incisi Diyarbakır'da olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu şehrin her taşında tarihin medeniyetin nabzı atıyor. Bereketli hilalin sembolü bu şehir. Birlik ve beraberlik ahdini yüreğine yazan bu şehri her şeyiyle seviyoruz. Diyarbakır 40 yıldır ekmeğine göz koyanlara karşı kardeşliğini muhafaza etmenin mücadelesini veriyor. Geçmişte bu şehirde yapılan zulümler çok oldu. Eski cezaevi bunun şahitlerindendir. Ama bunun hesaplaşmasını yapanların yaptıkları daha vicdansızlıktır. Kürt kardeşlerimizi sokağa dökerek 51 yavrumuzu öldürmediler mi? Şimdi bu Selo nerede? Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit etmedi mi? Bu yavrumuzun üzerinden araba ile geçerek bunlar şehit etmedi mi? Bunların derdi Kürt değil, bunlar katil, bunlar terörist.