Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'daki deprem konutlarının temel atma ve anahtar teslim töreninde "sivil anayasa" çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bin 432 konut temel atma töreni, 17 dükkanın anahtar teslimi ve 43 bin 500 metrekare alanına inşa edilip, 6 yılda tamamlanan 25 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, 700 kişilik konferans salonunu, bin 500 metrekarelik fuaye ve sergi salonu ile 500 araçlık otoparkı içinde barındıran Selahattin Eyyübi Cami ve Külliyesinin yer aldığı Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesinin açılışına katılmak üzere Diyarbakır'a geldi.
"BUNLARIN DERDİ KÜRT DEĞİL, BUNLAR KATİL, BUNLAR TERÖRİST"
Diyarbakır Yenişehir ilçesi Kışla Caddesinde hakla seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün bir kez daha dünyalar güzeli Dicle'nin incisi Diyarbakır'da olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu şehrin her taşında tarihin medeniyetin nabzı atıyor. Bereketli hilalin sembolü bu şehir. Birlik ve beraberlik ahdini yüreğine yazan bu şehri her şeyiyle seviyoruz. Diyarbakır 40 yıldır ekmeğine göz koyanlara karşı kardeşliğini muhafaza etmenin mücadelesini veriyor. Geçmişte bu şehirde yapılan zulümler çok oldu. Eski cezaevi bunun şahitlerindendir. Ama bunun hesaplaşmasını yapanların yaptıkları daha vicdansızlıktır. Kürt kardeşlerimizi sokağa dökerek 51 yavrumuzu öldürmediler mi? Şimdi bu Selo nerede? Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit etmedi mi? Bu yavrumuzun üzerinden araba ile geçerek bunlar şehit etmedi mi? Bunların derdi Kürt değil, bunlar katil, bunlar terörist.
Bu teröristlere 14 Mayısta gerekli dersi vermeye var mıyız? Öyleyse durmak yok, evlatlarının hasretleriyle yanan Diyarbakır annelerine bile tahammül etmediler. Bunların derdi Diyarbakır olmadı. Bunların söyledikleri o süslü cümlelerin gerisindeki gerçek kimlikleri parasını verdiklerinin birer kiralık katiller ordusudur. Kendi insanına, kendi toprağına silah doğrultana başka ne denir. Eğer öyle olmasaydı yürüttüğümüz çözüm sürecini bozmazlardı. Derdi Kürt olanın yapacağı iş silahı bırakıp bu ülkenin ortak paydası olarak geleceğimizi birlikte inşa etmektir. Bunların siyası parti kisvesi altında bu millete düşmanlık yanlar bunlardır. Bunların Diyarbakır'a hizmet gibi bir çabası olamaz" diye konuştu.
"KANDİL BAY BAY KEMAL'İ DESTEKLİYOR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeşlerim Kandil'den Bay Bay Kemal'i destekleyeceklerini söylüyorlar. Oradan talimat veriyorlar. Kürt kardeşlerimi de böyle kandırıyorlar. Bunlara gereken dersi vermeye var mıyız? Bunlar benim Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçırmadılar mı o gençleri Kandile kaçırmadılar mı? Bunlara 14 Mayıs'ta tarihi bir ders vermeye var mıyız? Kafası da kalbi de gözü de bu ülkenin dışına dönük olanın kimseye hayrı gelmez. Diyarbakır ve Kürtlere en büyük işkenceleri yapmış CHP'ye yandaş oldular. Bizim tek derdimiz bu ülkedir. Evlatlarımızın geleceğidir" şeklinde konuştu.