Ankara ile İstanbul arasına "Süper hızlı tren" geliyor! Süre 1,5 saate düşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda ulaşımla ilgili ses getirecek bir projeyi duyurdu.
Erdoğan, İstanbul- Ankara arasına süper hızlı tren hattının yapılacağını belirterek, "Bu çerçevede önümüzdeki dönemde, halen inşası süren hızlı demiryolu hatlarına ilave olarak yeni projelerin yapımına da başlayacağız. Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kuracağız. " ifadelerini kullandı.
SÜPER HIZLI TRENİN DETAYLARI BELLİ OLDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamasında, bütün ulaşım modlarında olduğu gibi demir yollarında da sadece bugünü değil, geleceği de planladıklarını bildirdi.
Son 20 yıldır AK Parti hükümetleri döneminde demir yolu yatırımlarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye'yi hızlı trenle tanıştırdıklarını anımsattı. Karaismailoğlu, "Demir yolları hayatımızın bir parçası. Bizim hedefimiz de onu geliştirmek, hızlı tren konforunu bütün Türkiye'ye yaymak ve demir yollarında Türkiye'ye yeni çağ atlatmaktır." değerlendirmesinde bulundu.
PROJE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bu hedef doğrultusunda projeler üretmeyi sürdürdüklerini ifade eden Karaismailoğlu, projelerden birinin de süper hızlı tren hattı olduğunu kaydetti.
Karaismailoğlu, projeye ilişkin şu bilgiyi verdi: