Ankara ile İstanbul arasına "Süper hızlı tren" geliyor! Süre 1,5 saate düşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda ulaşımla ilgili ses getirecek bir projeyi duyurdu.

Erdoğan, İstanbul- Ankara arasına süper hızlı tren hattının yapılacağını belirterek, "Bu çerçevede önümüzdeki dönemde, halen inşası süren hızlı demiryolu hatlarına ilave olarak yeni projelerin yapımına da başlayacağız. Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kuracağız. " ifadelerini kullandı.

SÜPER HIZLI TRENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamasında, bütün ulaşım modlarında olduğu gibi demir yollarında da sadece bugünü değil, geleceği de planladıklarını bildirdi.