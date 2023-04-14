Bahçelievler'de boşaltılan 6 katlı binanın yıkımına başlandı

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Alpay Caddesi'nde bulunan 6 katlı Şahin Apartmanı'nın kolonlarının patladığı tespit edilmişti. Yapılan tespit çalışmalarının ardından yıkım kararı alınan apartman, bitişiğindeki iki binayla birlikte boşaltılmış 50'ye yakın bina sakini çevredeki otellere yerleştirilmişti.
Bina sakinlerinin apartman çevresindeki bekleyişi sürerken, apartmandaki daire ve dükkanlardaki eşyalar da çıkarıldı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır incelemelerde bulunduktan sonra bir açıklama yaptı.
"KAROT NUMUNESİNİ ALACAĞIZ"
Bahadır, "Hassas cihazlarla GPS ile kayıt yaptık. Bina dün akşam 60 dakikada 3 milim kaydı. Sabaha kadar da 1 milim kaydı. Biz binayı dün akşam zaten boşaltmıştık. Komşularımızı otellere yerleştirdik, dükkânları da boşalttık. Bitişik olan 2 apartmanı da boşalttık. Sabaha kadar toplamda 4 milim kaydığı için acil olarak kontrollü yıkımı gerçekleştireceğiz.
Zaten makasımız diğer araçlarımız da geldi. Bu arada vatandaşlarımızın içerideki eşyalarını almaları için kontrollü olaraktan 10 dakikalık sürelerle asansörle değerli eşyalarını almalarına müsaade ediyoruz. Şimdi yıkıma başlanacak.
Arkadaki 2 binanın da karot numunesini alacağız. Onlar da büyük ihtimalle 1999 depremi öncesinde inşaa edildikleri için çürük çıkacak. Daha sonra bu binaları da yıkacağız. Amacımız kimseye zarar gelmesin, hiçbir vatandaşımızın hasarlı binada kalmasın diye uğraşıyoruz" dedi.
"KOLONLARIN PATLADIĞINI ANLADIK"
Binanın altındaki marketi işleten Muhammed Veysel Kerekli ise, "Dün akşam saat 6-7 sıralarında tabelacı arkadaşımızın duymuş olduğu sesten kolonların patladığını anladık. Tahliyemiz başladı. Biz durumun bu kadar ciddi olduğunu bilmiyorduk. İçeride yaklaşık 1 ya da 1.5 milyon TL değerinde malımız var. Şaşırdık kaldık. Komşular mağdur biz mağduruz. 10 dakikalık bir süre verdiler ama bu süre de ne kadar malımızı alabileceğiz bilmiyorum" diye konuştu.