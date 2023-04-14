Bahçelievler'de boşaltılan 6 katlı binanın yıkımına başlandı

"KAROT NUMUNESİNİ ALACAĞIZ"

Bahadır, "Hassas cihazlarla GPS ile kayıt yaptık. Bina dün akşam 60 dakikada 3 milim kaydı. Sabaha kadar da 1 milim kaydı. Biz binayı dün akşam zaten boşaltmıştık. Komşularımızı otellere yerleştirdik, dükkânları da boşalttık. Bitişik olan 2 apartmanı da boşalttık. Sabaha kadar toplamda 4 milim kaydığı için acil olarak kontrollü yıkımı gerçekleştireceğiz.

Zaten makasımız diğer araçlarımız da geldi. Bu arada vatandaşlarımızın içerideki eşyalarını almaları için kontrollü olaraktan 10 dakikalık sürelerle asansörle değerli eşyalarını almalarına müsaade ediyoruz. Şimdi yıkıma başlanacak.

Arkadaki 2 binanın da karot numunesini alacağız. Onlar da büyük ihtimalle 1999 depremi öncesinde inşaa edildikleri için çürük çıkacak. Daha sonra bu binaları da yıkacağız. Amacımız kimseye zarar gelmesin, hiçbir vatandaşımızın hasarlı binada kalmasın diye uğraşıyoruz" dedi.