Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara 14 Mayıs talimatı: "Siyaset sokakta yapılır seçim de sandıkta kazanılır"





EN KRİTİK SEÇİM

Hepiniz için yeni bir süreç başlıyor. Her seçim önemlidir ama 14 Mayıs seçimleri bugüne kadarki en kritik seçimdir. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. O nedenle tek bir vatandaşın oyu bile bizim için çok önemlidir.