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    • 14.04.2023 10:06
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    Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara 14 Mayıs talimatı: "Siyaset sokakta yapılır seçim de sandıkta kazanılır"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri için milletvekili adayları ve AK Parti teşkilatlarına "14 Mayıs bugüne kadarki en kritik seçim, bunu unutmayın. Herkese ulaşın" talimatı verdi. AK Parti, aday tanıtım toplantısı ile birlikte tüm kadroları ile sahaya iniyor. 81 ilde kurulan Seçim Koordinasyon Merkezleri, her aday için günlük programlar yapıyor.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan teşkilatlara 14 Mayıs talimatı

    Başkan Erdoğan, partisinin aday ve seçim bildirgesi tanıtım toplantısından sonra iftarda AK Parti listelerinde yarışacak milletvekili adayları ile bir araya geldi. Kısa bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, şu mesajları verdi:



    EN KRİTİK SEÇİM
    Hepiniz için yeni bir süreç başlıyor. Her seçim önemlidir ama 14 Mayıs seçimleri bugüne kadarki en kritik seçimdir. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. O nedenle tek bir vatandaşın oyu bile bizim için çok önemlidir.

    VATANDAŞA DOKUNUN
    Vatandaşa dokunun, onları uzun uzun dinleyin. Ne anlatıyorsa sonuna kadar dinleyin. Bir sorunu varsa, çözüm için gerekli mekanizmaları kullanın.

        SOKAKTA YAPILIR, SANDIKTA KAZANILIR
        Siyaset sokakta, sahada yapılır. Seçim de sandıkta kazanılır. Bu süreçte şu partiden, bu partiden demeden, her vatandaşa ulaşmamız lazım. 14 Mayıs seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmanız lazım. Hiç kimseyi atlamayın. Ulaşabildiğiniz herkese gidin. Bu süreci çok iyi yöneterek, sandıktan en iyi şekilde çıkacağız.

        TÜM KADROLARI İLE SAHAYA İNİYOR
        AK Parti, aday tanıtım toplantısı ile birlikte tüm kadroları ile sahaya iniyor. 81 ilde kurulan Seçim Koordinasyon Merkezleri, her aday için günlük programlar yapıyor. Bayrama kadar daha çok ev ve esnaf ziyaretleri, iftar programları yapılacak. Bayramdan sonra kampanya hızlanacak. Sabah'ta yer alan habere göre, her aday sabah erken saatlerden gece yarısına kadar gezmedik yer çalmadık kapı bırakmayacak.

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        Emlak Konut
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara 14 Mayıs talimatı: "Siyaset sokakta yapılır seçim de sandıkta kazanılır"
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