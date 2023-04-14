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    • 14.04.2023 19:25
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    Son dakika: Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırı! Danimarka Büyükelçisi çağrıldı

    Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına bir kez daha saldırı gerçekleştirildiğini, Danimarka Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağırıldığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçak saldırı!

    Danimarka'da bugün gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yönelik alçak saldırıların ardından Danimarka Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

    "GİRİŞİMLERİMİZ SÜRECEKTİR"
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Danimarka'da bugün bir kez daha kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza karşın bu aşağılık saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verilmesi kabul edilemez. Bu konudaki tavrımız Bakanlığa çağrılan Ankara'daki Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir.

    Avrupa'da son dönemde endişe verici şekilde artış gösteren İslam ve yabancı düşmanlığının somut örneği olan bu aşağılık saldırıya ve benzer nefret suçlarına karşı çok taraflı platformlarda ve ikili alandaki girişimlerimiz hiç şüphesiz sürecektir.

    Danimarka'nın bu konudaki duyarsız tutumu ise dünyadaki tüm Müslümanların tepkisini çekmekte ve milyarlarca insanın rahatsızlığının dikkate alınmadığını göstermektedir. Bu nedenle mübarek ramazan ayında devam eden bu tür provokasyonların önlenmesi ve tekrarlanmaması için caydırıcı tedbirler alınması talebimizi yineliyoruz" denildi.

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    Emlak Konut
    Haberler Haberler Son dakika: Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırı! Danimarka Büyükelçisi çağrıldı
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