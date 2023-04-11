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    • 11.04.2023 20:49
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    Son dakika: Ermenistan'dan kirli pusu: 3 Azerbaycan askeri şehit oldu

    Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan 3 askerin şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu, Ermenistan ordusunun önemli sayıda kayıp verdiği ifade edildi.

    takvim.com.tr
    3 Azerbaycan askeri şehit oldu

    Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusunun 3 askerinin şehit olduğu belirtildi.

    MİSİLLEMEDE AĞRI KAYIPLAR VERDİRİLDİ
    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gorus ilinin Dığ yerleşim biriminde konumlanan Ermenistan askerlerinin Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına aldığı bildirildi.

    Açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askerinin şehit olduğu kaydedildi. Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu, Ermenistan ordusunun önemli sayıda kayıp verdiği ifade edildi.

    Bölgede durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi. Ermenistan basınında çıkan haberlerde de çatışmada Ermenistan ordusunun kayıp verdiği belirtildi.

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