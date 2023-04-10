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    • 10.04.2023 22:58
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    • 10.04.2023 22:58
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    Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA, dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde!

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA'nın dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun güvertesinde olduğu görüntüleri paylaştı. Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Milli ve özgün ürünlerimiz Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde!" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Mavi Vatan, Mavi Gökyüzü!

    Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine girdi.



    Bayraktar, TCG Anadolu'yu inşa halindeyken ziyaret ettiğini hatırlatarak, "O zaman da etkilemişti ama bitmiş halini görmek beni çok etkiledi. Ülkem adına büyük gurur duydum. Ülkemizin böylesine dünyada çok az sayıda ülkenin üretebildiği eserleri üretip göreve alabilmesi hem ülkemiz savunma sanayi açısından hem de ülkemizin yüksek teknoloji geliştiren, üreten bir ülke olma yolculuğunda büyük bir umut verdi." diye konuştu.



    "TÜRK MÜHENDİSLERİNİN MARİFETİNİ TÜM DÜNYAYA SERGİLEMİŞ OLACAK"
    TCG Anadolu'nun halkın ziyaretine ne zaman açılacağına ilişkin soruya Bayraktar, "Tam tarihlerden emin değilim ama yakın bir tarihte olacağını ben de duydum. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Sirkeci'de olacağını söyledim. Çok güzel olur, çoluk çocuk biz de geliriz, kızımla, eşimle beraber gemiyi ziyaret ederiz diye düşünüyorum." yanıtını verdi.



        Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3'ün dikey iniş kalkışlı hava araçları olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



        "Zaten bütün özelliği bir anlamda o, sabit kanatlı bir platformu böylesine kısa ve dar piste sahip bir gemiye indirebilmek. Bunu tümüyle otomatik bir şekilde yapacaklar. Halihazırda bütün uçaklarımızı geliştirirken aslında bir anlamda bütün fizik kanunlarını, simülatör ortamlarında modelleyerek aslında bir anlamda uçuşu, henüz hava aracımız uçmadan garantiye alıyoruz. Yaklaşık 2 senedir de özellikle simülasyon ortamında Bayraktar TB3 gemiye on binlerce defa inip kalktı. Farklı rüzgar koşullarında farklı dalga koşullarında ve bunu tümüyle tabii ki otomatik bir şekilde yapabilmesi gerekiyor. Bayraktar TB3'ten sonra da Kızılelma bunu inşallah yapacak. Oradan kazandığımız deneyimin de faydası olacak. İnsansız bir savaş uçağını böylesine kısa pistli bir gemiye indirip kaldırabilmek Türk mühendislerinin marifetini tüm dünyaya ayrıca sergilemiş olacak. Bütün bu marifetlerle birlikte zaten büyük kuvvet çarpanları oluşuyor ve paradigma dönüşümleri yaşanıyor. Evet, zor ama bizim için de bir o kadar heyecanlı. Kızılelma'yı uçurmak nasıl ki 20 senelik hedefimiz idiyse bu da yeni Kızılelma'mız, TCG Anadolu'dan ülkemizin ilk insansız savaş uçağını dünya tarihinde ilk olacak şekilde otomatik bir şekilde indirip kaldırmak.



        Bayraktar TB3'ü duyurduğumuzda dünyada bu alanda öncü iki firma... Biri ABD'den, biri İsrail'den 'biz ilk yapacağız' diye bir duyuru geldi. Yarış devam ediyor, henüz kimse kısa pistli gemilerden kalkıp inmiş değil. Bakalım ilk kim yapacak? Mancınık veya katapult gibi herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan Bayraktar TB3 kendi gücüyle kalkacak. Bayraktar TB3 özel bir frenleme sistemine de sahip. Pistin zemini sürtünme katsayısı yüksek bir zemin, o yüzden kendi fren gücüyle duracak. Bayraktar TB3, gemiye sert inişlere dayanıklı şekilde tasarlandı."



            MAVİ VATAN MAVİ GÖKYÜZÜ!
            Öte yandan Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA'nın dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun güvertesinde olduğu görüntüleri paylaştı.



            Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Milli ve özgün ürünlerimiz Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde!" ifadelerini kullandı.

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            Emlak konut
            Haberler Güncel Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA, dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde!
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