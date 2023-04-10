Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA, dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde!





"Zaten bütün özelliği bir anlamda o, sabit kanatlı bir platformu böylesine kısa ve dar piste sahip bir gemiye indirebilmek. Bunu tümüyle otomatik bir şekilde yapacaklar. Halihazırda bütün uçaklarımızı geliştirirken aslında bir anlamda bütün fizik kanunlarını, simülatör ortamlarında modelleyerek aslında bir anlamda uçuşu, henüz hava aracımız uçmadan garantiye alıyoruz. Yaklaşık 2 senedir de özellikle simülasyon ortamında Bayraktar TB3 gemiye on binlerce defa inip kalktı. Farklı rüzgar koşullarında farklı dalga koşullarında ve bunu tümüyle tabii ki otomatik bir şekilde yapabilmesi gerekiyor. Bayraktar TB3'ten sonra da Kızılelma bunu inşallah yapacak. Oradan kazandığımız deneyimin de faydası olacak. İnsansız bir savaş uçağını böylesine kısa pistli bir gemiye indirip kaldırabilmek Türk mühendislerinin marifetini tüm dünyaya ayrıca sergilemiş olacak. Bütün bu marifetlerle birlikte zaten büyük kuvvet çarpanları oluşuyor ve paradigma dönüşümleri yaşanıyor. Evet, zor ama bizim için de bir o kadar heyecanlı. Kızılelma'yı uçurmak nasıl ki 20 senelik hedefimiz idiyse bu da yeni Kızılelma'mız, TCG Anadolu'dan ülkemizin ilk insansız savaş uçağını dünya tarihinde ilk olacak şekilde otomatik bir şekilde indirip kaldırmak.