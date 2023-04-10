Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA, dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde!

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine girdi.
Bayraktar, TCG Anadolu'yu inşa halindeyken ziyaret ettiğini hatırlatarak, "O zaman da etkilemişti ama bitmiş halini görmek beni çok etkiledi. Ülkem adına büyük gurur duydum. Ülkemizin böylesine dünyada çok az sayıda ülkenin üretebildiği eserleri üretip göreve alabilmesi hem ülkemiz savunma sanayi açısından hem de ülkemizin yüksek teknoloji geliştiren, üreten bir ülke olma yolculuğunda büyük bir umut verdi." diye konuştu.
"TÜRK MÜHENDİSLERİNİN MARİFETİNİ TÜM DÜNYAYA SERGİLEMİŞ OLACAK"
TCG Anadolu'nun halkın ziyaretine ne zaman açılacağına ilişkin soruya Bayraktar, "Tam tarihlerden emin değilim ama yakın bir tarihte olacağını ben de duydum. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Sirkeci'de olacağını söyledim. Çok güzel olur, çoluk çocuk biz de geliriz, kızımla, eşimle beraber gemiyi ziyaret ederiz diye düşünüyorum." yanıtını verdi.