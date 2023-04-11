Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu dünya basınında: Ezber bozan bir şey! Erdoğan güç gösterisi yaptı
Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, dün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi. Milli gurur TCG Anadolu, dünya basınında geniş yankı buldu. ABD'li eski albay Richard Outzen TCG Anadolu için "ezber bozan bir şey" ifadelerini kullanırken, Bloomberg seçimlere kısa bir süre kaldığına dikkat çekti ve 'Erdoğan askeri gücünü gösterdi' dedi.
İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi, Türk donanma tarihi açısından önemli bir törene ev sahipliği yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri'nin hizmetine girdi.
Middle East Eye internet sitesi, geminin Türkiye'nin en büyük savaş gemisi ve dünyanın ilk SİHA taşıyıcısı olduğunu yazdı.
ABD'Lİ ALBAY: EZBER BOZAN BİR GEMİ
Erdoğan'ın, geminin ülkenin savunma sanayisi için bir dönüm noktası olduğunu söylediği belirtildi.
Görüşlerine yer verilen ABD'li emekli Albay Rich Outzen, "TCG Anadolu, Türk deniz gücü ve güç projeksiyon yetenekleri için ezber bozan bir gemi." ifadesini kullandı.
"YURT DIŞINDA DA GÖREV YAPABİLİR"
Outzen, geminin, Türk kuvvetlerinin Akdeniz'deki deniz ve kıyı hedeflerine karşı keşif ve saldırı operasyonları yürütmesini sağlayacağının altını çizdi ve ekledi:
Gemi, ulusal ve koalisyon gerekliliklerine bağlı olarak yurt dışında da görev yapabilir.
BRUSSELS TİMES: TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİ BÜYÜYOR
Brussels Times, "Türkiye, ilk savaş uçağı taşıyıcısını hizmete aldı" başlığını kullandı.
TCG Anadolu'nun, 231 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olduğu vurgulandı.
Geminin, uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 savaş uçağı ile hangarında ilave 19 helikopter (veya 30 savaş uçağı) barındırabileceği bilgisi paylaşıldı.
NATO üyesi Türkiye'nin savunma sanayisinin son yıllarda önemli ölçüde büyüdüğü de anımsatıldı.
CNN YUNANİSTAN: DENİZE İNDİRİLDİ
CNN Yunanistan, Türkiye'nin ilk amfibi harekat helikopter gemisinin denize indirildiğini duyurdu ve şunları yazdı: