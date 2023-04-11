Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu dünya basınında: Ezber bozan bir şey! Erdoğan güç gösterisi yaptı

Middle East Eye internet sitesi, geminin Türkiye'nin en büyük savaş gemisi ve dünyanın ilk SİHA taşıyıcısı olduğunu yazdı.

ABD'Lİ ALBAY: EZBER BOZAN BİR GEMİ

Erdoğan'ın, geminin ülkenin savunma sanayisi için bir dönüm noktası olduğunu söylediği belirtildi.

Görüşlerine yer verilen ABD'li emekli Albay Rich Outzen, "TCG Anadolu, Türk deniz gücü ve güç projeksiyon yetenekleri için ezber bozan bir gemi." ifadesini kullandı.

"YURT DIŞINDA DA GÖREV YAPABİLİR"

Outzen, geminin, Türk kuvvetlerinin Akdeniz'deki deniz ve kıyı hedeflerine karşı keşif ve saldırı operasyonları yürütmesini sağlayacağının altını çizdi ve ekledi:

Gemi, ulusal ve koalisyon gerekliliklerine bağlı olarak yurt dışında da görev yapabilir.