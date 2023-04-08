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    • Haberler
    • 08.04.2023 08:40
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    • 08.04.2023 09:11
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    CHP'li belediyelerde rezaletin sınırı yok! Afet zamanı Halk Tv'yi fonladılar, 92 altını iç ettiler

    Cumhuriyet Halk Partili yönetimlerin, idaresindeki belediyilerde yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Büyükşehirlerde yaşanan yolsuzluk, terörle iltisaklı personelin istihdamı ve hizmet aksaklıkları, ilçe belediyelerinde de farklı rezaletlerle katmerleniyor. Son olarak CHP'li Efeler Belediyesi'nin deprem bölgesinde yapılan yardımların tanıtılması hizmet alım işini doğrudan temin yöntemiyle 118 bin lira karşılığında Halk TV'ye fonladığı ortaya çıktı. İzmir Menderes Belediyesi'nde denetim 92 altının da kayıp olduğu tespit edildi.

    takvim.com.tr
    CHP’li belediyelerde rezaletin sınırı yok!

    2019'da gerçekleşene yerel seçimlerde göreve başlayan CHP'li belediyelerin rezaletleri dur durak bilmiyor. Yolsuzluk, rüşvet, adam kayırma gibi skandalların merkezinde bulunan CHP'li belediyelerin her gün yeni bir foyası meydana çıkıyor.

    REKLAM DERDİNE DÜŞTÜLER
    Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki şiddetli deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, 50 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

    Tüm Türkiye deprem bölgesindeki yaraların sarılması için büyük çaba sarf ederken, Aydın'daki CHP'li Efeler Belediyesi reklam derdine düştü. Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü deprem bölgesinde yapılan yardımların tanıtılması hizmet alım işini için ihaleye çıktı.

    Açık ihale yöntemi yerine doğrudan temin yönteminin kullanıldığı ihalede Halk TV 118 bin+KDV, Aydın'da yayın yapan Denge TV 129 bin 800 lira, Emine Vildan Aydın ise 11 bin lira teklif verdi.

        İhalede doğrudan temin yönteminin kullanılması 'adrese teslim ihale' yorumlarına neden oldu. Belediye, ihaleyi 118 bin liraya Halk TV'ye verdi.

        HALK TV'Yİ FONLADILAR
        Deprem yardımlarının tanıtılması için harcanan 118 bin liranın, depremzedelere yardım amacıyla kullanılması yerine reklam için kullanılması büyük tepki çekti.

        Öte yandan, Fondaş medya Halk TV'nin Efeler Belediyesi'nden 3 yılda 350 bin lira ödeme aldığı ortaya çıktı. Küçük bir ilçe belediyesinden bu kadar yüksek miktarda bir paranın Halk TV'ye fonlanması büyük şaşkınlık yarattı.

        REKABET KOŞULLARI OLUŞMUYOR
        Doğrudan temin yönteminde ihalede 3 teklif şartı aranıyor. Belediye teklif verenler arasında istediğini seçebiliyor. Açık ihale yöntemi yerine doğrudan temin kullanılınca rekabet koşulları oluşmuyor.

            Dolayısıyla belediye daha ucuza yaptıracağı işi daha pahalıya yaptırıyor. Böylece kamu zararı oluşuyor.

            92 ALTIN KAYIPALRA KARIŞTI
            CHP'li İzmir Menderes Belediyesi'nde denetim komisyonunun yaptığı çalışmada şok bir hırsızlık ortaya çıktı. Belediyenin 2022'de düğünlerde takılmak üzere 252 bin liraya aldığı 252 gram altından 160'ının düğünlerde takıldığı kaydı vardı. Ancak bırakın altın takmayı belirtilen çoğu düğüne katılınmadığı, üstüne geriye kalması ve kasada olması gereken 92 altının da kayıp olduğu tespit edildi.

            Skandal belediyenin bir yıllık iş ve işlemlerini denetlemek amacıyla meclis üyelerinden oluşturulan denetim komisyonunun çalışması sırasında ortaya çıktı. Geçen yıl haziran ayında CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, "ihaleye fesat karıştırma" gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmış, yerine belediye meclisindeki oylamayla partilisi Erkan Özkan seçilmişti.

            DAVETİYELER KAYITLARA KOYMUŞLAR
            Menderes'in eski AK Partili Belediye Başkanı Bülent Soylu: "Belediye kayıtlarında altın takıldığı iddia edilen kişilerin düğün davetiyeleri de bulunuyor. Komisyonda yer alan AK Partili meclis üyesi arkadaşlar bu davetiyelerde adı geçen düğün sahiplerini tek tek telefonla aradı. Bırakın altın takmayı nereden baksanız yüzde 70'inin düğününe bile gidilmediği ortaya çıkıyor.

                Belediyenin parasını sahte faturalarla, sahte işlemlerle iç ediyorlar. Oraya buraya peşkeş çekiyorlar. Kalan altınların akıbeti de belli değil. Bunlar aynı kırk haramiler gibi. Menderes Belediyesi'nde buna benzer daha yüzlerce olay var. Küçücük Menderes'i bu hale getirenler, iktidara gelirlerse Türkiye'ye neler yaparlar"

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                Haberler Haberler CHP'li belediyelerde rezaletin sınırı yok! Afet zamanı Halk Tv'yi fonladılar, 92 altını iç ettiler
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