CHP'li belediyelerde rezaletin sınırı yok! Afet zamanı Halk Tv'yi fonladılar, 92 altını iç ettiler

2019'da gerçekleşene yerel seçimlerde göreve başlayan CHP'li belediyelerin rezaletleri dur durak bilmiyor. Yolsuzluk, rüşvet, adam kayırma gibi skandalların merkezinde bulunan CHP'li belediyelerin her gün yeni bir foyası meydana çıkıyor.
REKLAM DERDİNE DÜŞTÜLER
Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki şiddetli deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, 50 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.
Tüm Türkiye deprem bölgesindeki yaraların sarılması için büyük çaba sarf ederken, Aydın'daki CHP'li Efeler Belediyesi reklam derdine düştü. Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü deprem bölgesinde yapılan yardımların tanıtılması hizmet alım işini için ihaleye çıktı.
Açık ihale yöntemi yerine doğrudan temin yönteminin kullanıldığı ihalede Halk TV 118 bin+KDV, Aydın'da yayın yapan Denge TV 129 bin 800 lira, Emine Vildan Aydın ise 11 bin lira teklif verdi.