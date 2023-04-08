CHP'li belediyelerde rezaletin sınırı yok! Afet zamanı Halk Tv'yi fonladılar, 92 altını iç ettiler

92 ALTIN KAYIPALRA KARIŞTI

CHP'li İzmir Menderes Belediyesi'nde denetim komisyonunun yaptığı çalışmada şok bir hırsızlık ortaya çıktı. Belediyenin 2022'de düğünlerde takılmak üzere 252 bin liraya aldığı 252 gram altından 160'ının düğünlerde takıldığı kaydı vardı. Ancak bırakın altın takmayı belirtilen çoğu düğüne katılınmadığı, üstüne geriye kalması ve kasada olması gereken 92 altının da kayıp olduğu tespit edildi.