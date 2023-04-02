CHP'li İBB'nin beceriksizliğinin faturasını vatandaş çekiyor: "3 senedir boru döşüyorlar hala bitmedi"

PANDEMİDE NEREDEYDİNİZ?

Hava almak için sahile inen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında isyan etti. İBB'nin 3 yıldır su borusu döşediğini belirten vatandaş, bu hizmetin pandemi döneminde neden bitirilmediğini dile getirdi.