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    • 02.04.2023 15:13
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    • 02.04.2023 15:30
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    CHP'li İBB'nin beceriksizliğinin faturasını vatandaş çekiyor: "3 senedir boru döşüyorlar hala bitmedi"

    Son dakika haberi! CHP'li İBB yönetiminin beceriksizliğinin faturasını İstanbullular çekmeye devam ediyor. Hafta sonu yürüyüş yapmak için sahile çıkan bir vatandaş gördüğü manzara karşısında CHP'li İBB'ye isyan ederek, "Beşiktaş'tan Sarıyer'e caddeden su borusu döşüyor. 3 senede hala bitiremedi." dedi.

    takvim.com.tr
    3 senedir boru döşüyorlar hala bitmedi

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin beceriksizliğinin faturasını İstanbullular çekmeye devam ediyor.

    3 SENEDİR BORU DÖŞÜYORLAR HALA BİTMEDİ

    İSTANBUL YAŞANMAZ BİR HALE GELDİ
    Cumhurbaşkanlığı hayalleri kurarak İstanbul'u kaderine terk eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu megakenti yaşanmaz bir hale getirdi.

    PANDEMİDE NEREDEYDİNİZ?
    Hava almak için sahile inen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında isyan etti. İBB'nin 3 yıldır su borusu döşediğini belirten vatandaş, bu hizmetin pandemi döneminde neden bitirilmediğini dile getirdi.

        3 SENEDE HALA BİTMEDİ
        Sosyal medyadan tepki gösteren vatandaş, "İstanbul Belediyesi, 3 sene falan oldu, Beşiktaş'tan Sarıyer'e caddeden su borusu döşüyor. 3 senede hala bitiremedi."

        "Adamlar (hükümet) Azerbaycan'dan Rusya'dan 6 ayda denizin altından Silivri'ye doğalgaz boru hattı döşediler" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Haberler CHP'li İBB'nin beceriksizliğinin faturasını vatandaş çekiyor: "3 senedir boru döşüyorlar hala bitmedi"
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