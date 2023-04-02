CHP'li İBB'nin beceriksizliğinin faturasını vatandaş çekiyor: "3 senedir boru döşüyorlar hala bitmedi"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin beceriksizliğinin faturasını İstanbullular çekmeye devam ediyor.
3 SENEDİR BORU DÖŞÜYORLAR HALA BİTMEDİ
İSTANBUL YAŞANMAZ BİR HALE GELDİ
Cumhurbaşkanlığı hayalleri kurarak İstanbul'u kaderine terk eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu megakenti yaşanmaz bir hale getirdi.
PANDEMİDE NEREDEYDİNİZ?
Hava almak için sahile inen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında isyan etti. İBB'nin 3 yıldır su borusu döşediğini belirten vatandaş, bu hizmetin pandemi döneminde neden bitirilmediğini dile getirdi.