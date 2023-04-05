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    • 06.04.2023 07:08
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    • 06.04.2023 07:08
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    Bursa'nın CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz vatandaşın canını hiçe saydı! 'Prestij projem' dedi çürük tesisi 3 kez ihaleye çıkardı

    Bursa Mudanya’da CHP’li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz halkın canını hiçe sayan skandallara imza attı. Deprem bölgesindeki inşaat alanında hiçbir bilimsel inceleme yaptırmayan Türkyılmaz, vatandaşların canını hiçe sayarak tesisleri 3 kez ihaleye çıkardı. Söz konusu inşaat Türkyılmaz’ın 2014 Yerel Seçimlerine hazırlanırken tanıttığı 100 projeden biri de 'prestij projem' dediği Yıldıztepe projesiydi.

    CHP’li başkan çürük tesisi 3 kez ihaleye çıkardı

    Bursa'nın Mudanya ilçesinin Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın 2014 Yerel Seçimlerine hazırlanırken tanıttığı 100 projeden biri de 'prestij projem' dediği Yıldıztepe projesiydi. Marmara Denizi'ne hakim bir tepe olan Yıldıztepe'deki proje Türkyılmaz'a göre 3 yılda tamamlanıp hizmete girecekti.

    Ancak o proje, aradan geçen 8 yılın ardından ancak ilk etabı tamamlanabildi. Henüz halkın kullanımına dahi açılmadan adeta dökülen tesislerde, zeminde derin çökmeler meydana gelirken, duvarlarında ise çatlaklar oluştu. Sabah'ta yer alan habere göre, Tesislerin içinden çekilen fotoğraf görenleri hayrete düşürürken, proje için, "11 milyonluk harabe" yakıştırılması yapıldı.

    TEL ÖRGÜLERLE KAPATILDI
    Skandal görüntülerin ardından, tesislerin çevresini apar topar tel örgülerle kapattıran CHP'li Başkan Hayri Türkyılmaz, sosyal tesislerde meydana gelen çökme ve çatlakların kaba bir tadilatla üstünü örttürdü.

        Deprem bölgesindeki inşaat alanında hiçbir bilimsel inceleme yaptırmayan Türkyılmaz, vatandaşların canını hiçe sayarak tesisleri 3 kez ihaleye çıkardı.

        BÜYÜK BİR MÜJDE GİBİ DUYURDU
        İlk ihalelerde hiçbir firma veya şahsın rağbet göstermediği tesisler, önceki gün yeniden yapılan ihalede kiraya verildi.

        A Blok'taki 5 bağımsız bölümde, 325 metrekaresi kapalı olmak üzere 519 metrekarelik alan; kafe, restoran ve pastane olarak, aylık 230 bin TL bedel ile kiralandı.

            Türkyılmaz, sonuçlanan ihaleyi büyük bir müjdeymiş gibi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

            Bu yaz, halkın kullanımına açılacak olan alanda zemin ve tesislerin dayanıklılığı ise vatandaşları endişelendirmeye devam ediyor.
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            CHP’li başkan çürük tesisi 3 kez ihaleye çıkardı
            Haberler Güncel Bursa'nın CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz vatandaşın canını hiçe saydı! 'Prestij projem' dedi çürük tesisi 3 kez ihaleye çıkardı
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