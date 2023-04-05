Bursa'nın CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz vatandaşın canını hiçe saydı! 'Prestij projem' dedi çürük tesisi 3 kez ihaleye çıkardı

Bursa'nın Mudanya ilçesinin Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın 2014 Yerel Seçimlerine hazırlanırken tanıttığı 100 projeden biri de 'prestij projem' dediği Yıldıztepe projesiydi. Marmara Denizi'ne hakim bir tepe olan Yıldıztepe'deki proje Türkyılmaz'a göre 3 yılda tamamlanıp hizmete girecekti.
Ancak o proje, aradan geçen 8 yılın ardından ancak ilk etabı tamamlanabildi. Henüz halkın kullanımına dahi açılmadan adeta dökülen tesislerde, zeminde derin çökmeler meydana gelirken, duvarlarında ise çatlaklar oluştu. Sabah'ta yer alan habere göre, Tesislerin içinden çekilen fotoğraf görenleri hayrete düşürürken, proje için, "11 milyonluk harabe" yakıştırılması yapıldı.
TEL ÖRGÜLERLE KAPATILDI
Skandal görüntülerin ardından, tesislerin çevresini apar topar tel örgülerle kapattıran CHP'li Başkan Hayri Türkyılmaz, sosyal tesislerde meydana gelen çökme ve çatlakların kaba bir tadilatla üstünü örttürdü.