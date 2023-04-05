Bursa'nın CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz vatandaşın canını hiçe saydı! 'Prestij projem' dedi çürük tesisi 3 kez ihaleye çıkardı

Ancak o proje, aradan geçen 8 yılın ardından ancak ilk etabı tamamlanabildi. Henüz halkın kullanımına dahi açılmadan adeta dökülen tesislerde, zeminde derin çökmeler meydana gelirken, duvarlarında ise çatlaklar oluştu. Sabah'ta yer alan habere göre, Tesislerin içinden çekilen fotoğraf görenleri hayrete düşürürken, proje için, "11 milyonluk harabe" yakıştırılması yapıldı.