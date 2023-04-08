📺 Ateş Kuşları 11. son bölüm kesintisiz, şifresiz, TEK PARÇA, FULL HD, 4K, ATV izle! Ateş Kuşları ATV izle

ATV'nin beğenilen dizisi Ateş Kuşları bugün yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ateş Kuşları, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. İşte merak edilenler....
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ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ateş Kuşları'nda hesaplaşma vakti!
Ateş Kuşları, komiser Barbaros'la karşı karşıya
Ateş Kuşları için yolun sonu mu? Nizam Eyüboğlu'nun canlı yayına çıkmasından sonra Ateş Kuşları'nın sırları bir bir ortaya saçılır. Barbaros, Ateş Kuşları'nın Bahar Eyüboğlu cinayetinden de Lara'dan da haberdar olduğunu öğrenir.