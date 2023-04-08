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    • Haberler
    • 08.04.2023 09:38
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    • 08.04.2023 09:38
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    📺 Ateş Kuşları 11. son bölüm kesintisiz, şifresiz, TEK PARÇA, FULL HD, 4K, ATV izle! Ateş Kuşları ATV izle

    Ateş Kuşları için yolun sonu mu? Nizam Eyüboğlu'nun canlı yayına çıkmasından sonra Ateş Kuşları'nın sırları bir bir ortaya saçılır. Barbaros, Ateş Kuşları'nın Bahar Eyüboğlu cinayetinden de Lara'dan da haberdar olduğunu öğrenir.

    takvim.com.tr
    Ateş Kuşları 11. bölüm izle!

    ATV'nin beğenilen dizisi Ateş Kuşları bugün yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ateş Kuşları, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. İşte merak edilenler....

    Ateş Kuşları 11. son bölüm kesintisiz, şifresiz, TEK PARÇA İZLE

    ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Ateş Kuşları'nda hesaplaşma vakti!

    Ateş Kuşları, komiser Barbaros'la karşı karşıya

    Ateş Kuşları için yolun sonu mu? Nizam Eyüboğlu'nun canlı yayına çıkmasından sonra Ateş Kuşları'nın sırları bir bir ortaya saçılır. Barbaros, Ateş Kuşları'nın Bahar Eyüboğlu cinayetinden de Lara'dan da haberdar olduğunu öğrenir.

        Hesaplaşma vakti!

        Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için harekete geçen Barbaros ilk hamlesini yapar. Ateş Kuşları'nı tutuklar. Şimdi Ateş Kuşları, komiser olan Barbaros Tunalı'nın karşısındadır! Tüm günahlarla hesaplaşma vakti!

        Köksüzler'in sınavı

        Geçmişte ise Köksüzler'i büyük bir sınav beklemektedir. Ailesine kavuşan Sabit'i Köksüzler nasıl bırakıp gidecek?

        ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Gülayşe, Nizam'ın babası olduğunu öğrenecek mi?

        Çatal, Gülayşe ve Barbaros'un arasında

        Gülayşe ve Barbaros'un baş başa oldukları mutlu anı Çatal böler. Ama Çatal, Gülayşe'yi öldürmez. Barbaros'a Gülayşe'nin geçmişiyle ilgili öyle bir bilgi verir ki Barbaros'un rotası değişir. Peki Çatal, Menderes'e Gülayşe'nin yerini söyleyecek mi?

            Gülayşe, televizyonda Nizam'ı görüyor

            Gülayşe, çevresindeki sır çemberinden habersiz Barbaros'la kimsesiz çocuklara yardım etmenin hayalini kurar. Onlar için bir iftar sofrası hazırlar. Hep birlikte yemek yerken izledikleri televizyonda şimdi Nizam canlı yayındadır. Kızına seslenir. Gülayşe'nin tüm dikkati televizyondaki gözü yaşlı babadadır. Yoksa babası olduğunu öğrenecek mi?

            Ali, Ateş Kuşları'nı terk ediyor

            Mercan'ın köşkte çalıştığını öğrenen Ali yıkılır. Bu kez hayatta en yakınından yemiştir darbeyi. Öfkesini de beraberinde götürür ve Ateş Kuşları'nı terk eder. Soluğu geçmişin sayfalarından çıkan Fidan'ın yanında alır. Mercan, Fidan ismini duyar duymaz Ali'nin peşine düşecektir.

            Geçmişten bir isim...

            Geçmişte ise Sabit'i ailesinin yanında yalnız bırakamayan Köksüzler, Fidan ile tanışır.
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            Haberler Haberler 📺 Ateş Kuşları 11. son bölüm kesintisiz, şifresiz, TEK PARÇA, FULL HD, 4K, ATV izle! Ateş Kuşları ATV izle
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