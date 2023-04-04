Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber’de önemli açıklamalar

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

58. gün 6 Şubat'tan bu yana. Deprem ardından vatandaşımızın yanına koştuk. Yunanistan büyüklüğüne bir coğrafyayı etkiledi. Büyük bir afet. Zor günler geçirdik. Büyük kayıplarımız var. Binlerce vatandaşımızı sağ çıkardık enkazdan. İlk aşamada barınma ve çadır ihtiyaçları fazlasıyla karşılandı. 11 ilimizde bunları yaptık. Konteyner kentler devreye alındı. Bunlar geçici alanlar. Kalıcı konuların temelleri atıldı. Bir taraftan ticaret için geçici çarşılar yapılıyor. Topyekûn bir mücadele var. Şehirlerimizi ihya süreci devam ediyor. Bakanlık projelerini yaptı ve imar planlamaları devreye alındı.

Biz bunları vatandaşımızın desteği ile yaptık. (Deprem ardından hükümetin yaptıkları) BM temsilcisi bunları görünce şaşırdı.

81 ilimizdeki yatırımlar devam etmekte. Bilgi ve birikimlerimiz ve güçlü Türkiye sayesinde bunlar oldu.



ÇAM VE SAKURA HASTANESİ'NİN YOL YAPIMI VE İBB'NİN DUYARSIZLIĞI

(İBB'nin projeyi sahiplenmemesi ve Bakanlığın olaya el atması) İstanbul dünyanın en büyük metropollerinden biri. Daha önceki İstanbul'un hali belli. Şehrin gelişen durumuna göre yeni projeler gerçekleştirilir. 30 milyonluk nüfus hareketliliği var İstanbul'da. Avrasya, Marmara vs. olmadan İstanbul'un halini düşünebiliyor musunuz. Yerel yönetimlerin birinci görevi ulaşımdır. Şehri yönetmek lazım. Otobüsleri bile işletemeyen (İBB) bir belediye var. (İBB yönetimi) Milletin derdi ile dertlenmeyen bir anlayış olunca sonuç bu oluyor. Ve biz projeyi devraldık ve bitirdik. İBB'nin yolu ve projeyi yapmaması duyarsızlıktır.

İstanbul'un bin 100 km metro hattına ihtiyacı var. İBB bu hızla 40 yılda metro yapar. 4 yılda bir hattın yüzde 10'unu ancak yaptılar.

İstanbul'daki araç ve yay hareketliliği için bu projelerin ve yatırımların yapılması gereklidir.

HÜKÜMETİN YAPTIĞI PROJELER

Ankara-Sivas YHT hattı tamamlandığında iki şehir arası 2 saate düşecek.

Avrasya, Marmaray, Kuzey Marmara Yolu, Yavuz Sultan Selim vs. olmasa İstanbul'da trafik kilitlenir.

Devlet aklı ile üretilen projeler sayesinde bunlar gerçekleşmektedir.