15 Temmuz şehidi ikizlerin babasından Kılıçdaroğlu’na tepki: Devlete resmen ihanettir

Hepsi bir oy için. Ama 14 Mayıs gecesi bu millet onlara enbüyük darbeyi vuracak. Çünkü onlara bu sevinci tattırmayacağız.. Her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız ve arkasında olmaya devam edeceğiz.