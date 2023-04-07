İstanbul merkezli 18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 153 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Forex piyasası dolandırıcılığına yönelik teknik ve fiziki takipler sonucu önceden belirlenen il genelindeki 22 ilçede bulunan 88 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyona, özel harekat polislerinin yanı sıra çok sayıda polis ekibi de katıldı. Polis helikopteri de destek verdi.