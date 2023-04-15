Europower halka arz eşit mi, oransal mı, kaç lot verir? Europower halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Hisse kodu ve FİYATI!

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ'nin halka arzı onaylandı. Peki Europower halka arz ne zaman? Europower halka arz eşit mi, oransal mı? Lot sayısı, hisse kodu ve fiyatı belli oldu mu? Hangi bankalarda var? Borsada ne zaman işlem görecek? İşte tüm detaylar...
EUROPOWER HALKA ARZ NE ZAMAN?
Yapılan son açıklamaya göre, Europower Enerji'nin halka arzı 12 - 13 - 14 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 3 gün boyunca talepler toplanacak.
EUROPOWER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Sermaye Piyasası Kurulu, Europower Enerji'nin halka arzını onayladı. 60 milyon lot hisse satışa konu olacak ve halka arz büyüklüğü 2,4 milyar lira olacak.
Şirket halka arz yoluyla mevcut sermayesini 45 milyon TL artıracak olup 5 milyon TL nominal değerli pay ortak satışı yoluyla satılacak. Fazla talebin gelmesi durumunda ise yine şirket ortağına ait 10 milyon TL nominal değerli payın satışı da gerçekleşecek.
EUROPOWER HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?
Bireysel ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım yöntemiyle satılacak olan paylar için açıklanan tahsisat grubuna göre payların %80'i yurt içi bireysel yatırımcıya, %3'ü şirket çalışanlarına ve %17'si yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Halka arzın gerçekleşmesinin ardından şirketin halka açıklık oranı %27,3 olacak ve tüm payların satılmasıyla halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,4 milyar TL olarak gerçekleşecek.