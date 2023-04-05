Turgay Ciner'in koalisyon sevdası buraya kadar! Habertürk geri vitese hazırlanıyor

14 Mayıs seçimlerine gidilirken fondaş medyada hükümete yönelik saldırılar artarken, Habertürk'ün de devreye girmesi dikkat çekti. Koalisyonun dağıldığı Akşener krizinde agresif bir yayın politikası izleyen Habertürk, muhtemel seçim yenilgisi öncesi frene basmış durumda. Habertürk'ün sahibi Turgay Ciner'in "dengeli gidelim" talimatı verdiği belirtiliyor.
DÜZMECE PİRZOLA HABERİ
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Habertürk'ün seçimlere gidilirken izlediği yayın politikasını köşesinde el aldı. Fondaş medyayı kıskandıracak saldırgan yayınların, son dönemde vites düşürdüğünü yazan Altınok, Habertürk'ün tornistan yapmaya hazırlandığı yazdı.
Altınok'un yazısından önemli bölümler şu şekilde:
Seçimler öncesi Halk TV'nin pabucunu dama atan Habertürk, 6'lı Masa'nın yayın organı gibi faaliyet gösterdiği için eleştirilerin hedefindeydi.
Burada tepki gösterilen durumun Habertürk'ün "yandaşlığı" olmadığını hatırlatalım.
Sorun, tarafsızlık numarası yapmaları, sinsice seyirciyi aptal yerine koymaları, hatta FOX TV seviyesine inip düzmece haberlere başvurmalarıydı.
Daha önce bu köşede yer verdiğim eleştirileri tekrarlamayacağım. Sadece Habertürk'ün "karne hediyesi olarak çocuğuna pirzola alan annenin dramı" haberi desem yeterli olur sanırım. Biliyorsunuz, bizler haberin kurmaca olduğunu ortaya çıkartınca özür dilemek zorunda kalmışlardı.
Neyse...
"DENGELİ GİDELİM" TALİMATI
Eleştiriler yoğunlaşınca Turgay Ciner'in "Dengeli gidelim" talimatının Kenan Tekdağ tarafından yöneticilere iletildiğini duymuştum. Gerçekten de tartışma programlarındaki "kullanışlı AKP'li" sayısını artırdılar. Nereye kadar dayanırlar bilmiyorum ama yalan haber yapmamaya da özen gösteriyor olmalılar.