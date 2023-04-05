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    • Haberler
    • 05.04.2023 08:12
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    • 05.04.2023 08:32
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    Turgay Ciner'in koalisyon sevdası buraya kadar! Habertürk geri vitese hazırlanıyor

    14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala Turgay Ciner'in patronluğunu yaptığı Habertürk, hükümeti hedef alan yayınların taşeronluğunu üstleniyor. Pirzola mizanseniyle başlayan saldırılar, koalisyonun dağıldığı günlerde tarafgir yayınlarıyla ayyuka çıktı. Koalisyon temsilcilerine sık sık ekranlarını açan Habertürk, muhtemel seçim yenilgisi öncesi yeniden pozisyon alma hevesine girdi. Sabah gazetesi yazarlarından Melih Altınok, Ciner'in "Dengeli gidelim" talimatının Kenan Tekdağ tarafından yöneticilere iletildiğini köşesine taşıdı. Akşam gazetesi yazarlarından Hüseyin Besli'nin, "Habertürk'ün Erdoğan portesi için katkı istediler" yazısına da dikkat çeken Altınok, Habertürk'ün tornistan yapmaya hazırlandığını dile getirdi.

    takvim.com.tr
    Turgay Ciner’in koalisyon sevdası buraya kadar!

    14 Mayıs seçimlerine gidilirken fondaş medyada hükümete yönelik saldırılar artarken, Habertürk'ün de devreye girmesi dikkat çekti. Koalisyonun dağıldığı Akşener krizinde agresif bir yayın politikası izleyen Habertürk, muhtemel seçim yenilgisi öncesi frene basmış durumda. Habertürk'ün sahibi Turgay Ciner'in "dengeli gidelim" talimatı verdiği belirtiliyor.

    DÜZMECE PİRZOLA HABERİ
    Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Habertürk'ün seçimlere gidilirken izlediği yayın politikasını köşesinde el aldı. Fondaş medyayı kıskandıracak saldırgan yayınların, son dönemde vites düşürdüğünü yazan Altınok, Habertürk'ün tornistan yapmaya hazırlandığı yazdı.

    Altınok'un yazısından önemli bölümler şu şekilde:
    Seçimler öncesi Halk TV'nin pabucunu dama atan Habertürk, 6'lı Masa'nın yayın organı gibi faaliyet gösterdiği için eleştirilerin hedefindeydi.
    Burada tepki gösterilen durumun Habertürk'ün "yandaşlığı" olmadığını hatırlatalım.

    Sorun, tarafsızlık numarası yapmaları, sinsice seyirciyi aptal yerine koymaları, hatta FOX TV seviyesine inip düzmece haberlere başvurmalarıydı.

    Daha önce bu köşede yer verdiğim eleştirileri tekrarlamayacağım. Sadece Habertürk'ün "karne hediyesi olarak çocuğuna pirzola alan annenin dramı" haberi desem yeterli olur sanırım. Biliyorsunuz, bizler haberin kurmaca olduğunu ortaya çıkartınca özür dilemek zorunda kalmışlardı.
    Neyse...

    "DENGELİ GİDELİM" TALİMATI
    Eleştiriler yoğunlaşınca Turgay Ciner'in "Dengeli gidelim" talimatının Kenan Tekdağ tarafından yöneticilere iletildiğini duymuştum. Gerçekten de tartışma programlarındaki "kullanışlı AKP'li" sayısını artırdılar. Nereye kadar dayanırlar bilmiyorum ama yalan haber yapmamaya da özen gösteriyor olmalılar.

        ERDOĞAN PORTESİ HAZIRLIĞI
        Geçtiğimiz gün Hüseyin Besli, Akşam Gazetesi'ndeki "Habertürk bizi niye arar?" başlıklı yazısında bu duruma dair dikkat çekici satırlar kaleme almıştı:
        "Bir hanımefendi aradı. Habertürk olarak bir R.Tayyip Erdoğan portresi yapacaklarmış, biz de katkıda bulunur muymuşuz?"

        Teklifi düşünmeden reddettiğini anlatan Besli, yazısına şöyle devam ediyordu:
        "Habertürkçüler, muhtemeldir ki; aksine bütün çaba ve uğraşlarına rağmen, 14 Mayıs'ta Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını görmüşlerdir. Bunun için bir Tayyip Erdoğan portresi yapıp seçimden sonra zevahiri kurtarmayı düşünmüş olabilirler..."

        Melih Altınok'un yazısını okumak için tıklayınız...

        "YAYIN POLİTİKAMIZ NEDENİYLE Mİ?"
        Akşam gazetesi yazarı Hüseyin Besli'nin "Habertürk" yazısı da oldukça dikkat çekici. Besli "Bir Recep Tayyip Erdoğan" protesi hazırlamak için kendisine teklif geldiğini belirterek, Altınok gibi o da Turgay Ciner'in zevahiri kurtarma derdin olduğunu belirtti.

        Besli'nin yazısında önemli bölümler şu şekilde:
        Bir hanımefendi aradı.

        Habertürk olarak bir R. Tayyip Erdoğan portresi yapacaklarmış, biz de katkıda bulunur muymuşuz?

        Biz daha cevap vermeden başladı hanımefendi diğer katılımcıları saymaya... İçlerinde muvazzaf bakan olduğu gibi Ak Parti MYK-MKYK üyelerinin yanında aktif siyaseti bırakmış tanınmış şahsiyetler de vardı.

        Hiç tereddüt etmeden; Habertürk'ün hiçbir programında/ekranında hiçbir şekilde yer almamızın söz konusu olamayacağını söylememiz üzerine hanımefendi bizim gerekçemizi beklemeden;

        "Yayın politikamız nedeniyle mi?" diye soruverdi!

        "Evet!" dedik "evet"

            ZEVAHİRİ KURTARMA DERDİNDE
            Habertürk uzun zamandır özellikle bizim mahalleden aparttığı elemanlarla 7/24 muhalefete, dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çalışıyor.

            Peki; bu bizi niye rahatsız ediyor?

            Çünkü Habertürk mertçe, dürüstçe çalışmıyor, ikiyüzlülük yapıyor da ondan...

            Güya tarafsızmış ve her türlü bilgiye itibar edermiş gibi davranarak, fakat yeri geldiğinde çekinmeden yalan söyleyerek, gerçekleri ters yüz ederek, yanıltıcı bilgiler veren bir yayıncılık yapmaktalar...

            Habertürkçüler, muhtemeldir ki; aksine bütün çaba ve uğraşlarına rağmen, 14 Mayıs'ta Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını görmüşlerdir.

            Bunun için bir Tayyip Erdoğan Portresi yapıp seçimden sonra zevahiri kurtarmayı düşünmüş olabilirler...

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            Haberler Haberler Turgay Ciner'in koalisyon sevdası buraya kadar! Habertürk geri vitese hazırlanıyor
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