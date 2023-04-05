Turgay Ciner'in koalisyon sevdası buraya kadar! Habertürk geri vitese hazırlanıyor

ERDOĞAN PORTESİ HAZIRLIĞI

Geçtiğimiz gün Hüseyin Besli, Akşam Gazetesi'ndeki "Habertürk bizi niye arar?" başlıklı yazısında bu duruma dair dikkat çekici satırlar kaleme almıştı:

"Bir hanımefendi aradı. Habertürk olarak bir R.Tayyip Erdoğan portresi yapacaklarmış, biz de katkıda bulunur muymuşuz?"

Teklifi düşünmeden reddettiğini anlatan Besli, yazısına şöyle devam ediyordu:

"Habertürkçüler, muhtemeldir ki; aksine bütün çaba ve uğraşlarına rağmen, 14 Mayıs'ta Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını görmüşlerdir. Bunun için bir Tayyip Erdoğan portresi yapıp seçimden sonra zevahiri kurtarmayı düşünmüş olabilirler..."